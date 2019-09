Odyssée de l’espoir, carnet de route: Nyons – Pernes les Fontaines : 65 km

Écrit par Thomas et Lucie

Etape préparée par Sandrine et Kate, itinéraire reconnu par Thibaut

Les Odysséens se réveillent tranquillement et prennent leur petit déjeuner. Tout le monde a pris son rythme de croisière et sait ce qu’il a à faire. On remarque que l’équipe est bien soudée en ce sixième jour d’odyssée, on s’aide et on participe dans une humeur très bonne et très fun malgré la fatigue qui commence à se faire sentir et la dure journée d’hier.

Il est temps de dire au revoir à Julie, Joël et à leur petite Jeanne, qui doivent repartir travailler ! Leurs délires vont bien nous manquer ainsi que la grande dextérité de Joël à tirer et pousser les carrioles !

Il est temps de reprendre la route direction Vaison-la-Romaine accompagnés du club Vaison La Romaine Cyclonature par cette belle matinée. Le peloton est un peu dispersé ce matin et les responsables sécurité vélo du jour, Thomas, Youen, Benoît et Pédro ont du boulot face à de nombreux véhicules impatients et parfois dangereux pour nos cyclos. Yvan, en véhicule n°2 s’y mettra également en intervenant régulièrement par des messages dans les hauts-parleurs portés par la jolie voix de la petite Emma. Cette dernière est désormais la meneuse de l’hymne de l’Odyssée de l’Espoir au micro, et on la félicite pour la qualité du chant et la perspicacité dont elle a fait preuve du haut de ses 7 ans ! L’arrivée à Vaison-la-Romaine pour la première halte se déroule sans encombre et nous sommes accueillis par la mission handicap de la Mairie de Vaison-la-Romaine et le Centre La Garance d’Althen-les-Paluds, qui nous offre de délicieux petits croissants et des jus de fruits.

Nous repartons en direction de Vacqueyras pour le déjeuner. Youen nous a surpris par une chute incompréhensible et digne d’un clown professionnel alors qu’il discutait avec Thomas et Benoît… pas de bobo pour Youen mais il n’en est pas de même pour le vélo prêté par Ronan (qui est d’intendance aujourd’hui…). En bref, dans la chute la fourche du vélo a plié et Youen s’est retrouvé dans le camion de ramassage.

L’arrivée à Vacqueyras est très animée car une dizaine de résidents du centre d’Althen sont venus à notre rencontre. Après un test en carriole, ils se joignent chaleureusement à nous devant un beau buffet préparé par l’intendance. Un grand merci à la Mairie de Vacqueyras pour avoir mis à notre disposition une belle salle climatisée.

Après ce bon repas dans la fraîcheur, l’équipe repart en direction de Carpentras. Pendant ce temps notre chère Kate, qui présente des signes de fatigue et des douleurs persistantes aux cervicales, ira faire un tour à l’hôpital de Carpentras afin de vérifier que tout va bien suite à sa chute d’hier.

La pause de l’après midi se déroule à l’espace Auzon de la Ville de Carpentras où le peloton est escorté par la Police. Les odysséens se régalent tout particulièrement avec une grande variété de jus de fruits purs variés et délicieux. Il y en a pour tous les goûts : raisin, pomme, melons, pêches, nectarine. Merci à l’Amistadous Cyclos Ventoux et à la Ville de Saint Didier pour ce régal! Un nouveau changement de carrioles et c’est reparti en direction de Pernes les Fontaines. Les vélos pédalent avec une grande motivation suite à l’annonce d’un événement dont tout le monde rêve par cette chaleur : piscine à l’arrivée !

Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés aujourd’hui par les clubs cyclos de l’ASPTT de Carpentras, la Roue d’Or de Sarrians et l’AOC de Vacqueyras que nous remercions. A Pernes les Fontaines, tout le monde a le plaisir de découvrir un immense complexe sportif parfaitement équipé et très propre. Direction la piscine où les responsables du centre que nous remercions vivement ont eu la gentillesse de rester plus longtemps pour que tout le monde puisse profiter d’une bonne baignade !

Kate, sur pied mais très fatiguée, rejoint l’équipe vers 20h00, après avoir passé tous les examens de rigueur durant cette longue après midi. Tous le monde est rassuré de la voir et surtout d’apprendre qu’elle n’a rien de grave.

L’apéro terminé, les tables sont installées à l’entrée du complexe pour le dîner. Au menu de ce soir, ratatouille maison préparé avec amour et endurance… le grand luxe pour nos estomacs affamés !

Le repas est des plus animés. Jean-Yves nous fait le plaisir de nous chanter une de ses fameuses chansons pleine d’humour après avoir été fortement sollicité. Tous le monde suit attentivement les paroles, et chante en chœur avec enthousiasme guidé par le chef d’orchestre! L’ambiance est à son comble et on en profite pour réclamer la fameuse « course de cheval » de Youen ! Réaction immédiate du meneur de jeu qui après s’être perché sur un mur donne les consignes et nous voilà tous en pleine compétition : on confond souvent la droite et la gauche à cause des fous rires à répétition et du rythme endiablé ! L’humeur générale est très très bonne ce soir !

Après l’arrivée d’Annick juste avant le repas, la fin de la journée sera marquée par l’arrivée d’Elise, Simon, Hugues et Thibaut en renfort. Il sont attendus avec impatience et sont accueillis par les plus fêtards du groupe vers 1h00 du matin.

Ils sont visiblement d’attaque pour la journée de demain qui clôturera cette odyssée.

Nous adressons nos remerciements à Monsieur Pierre Gabert Maire de Pernes-les-Fontaines, et à Monsieur Christian Sollier qui nous a aidé à organiser cette nuit d’étape.

Nous remercions également nos partenaires du jour, Road & Rock et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.