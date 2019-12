Odile Maurin, tétraplégique, poursuivie devant un tribunal correctionnel

Odile Maurin poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 décembre à 14h

Bien connue du monde du handicap et figure des gilets jaunes toulousains, militante associative de longue date et interlocutrice régulière des pouvoirs publics sur les questions d’accessibilité et de handicap, Odile Maurin est accusée de violences contre des policiers par utilisation de son fauteuil roulant ! On peut en rire quand on voit comment les gendarmes et policiers se font agresser par des blackblocks, des syndicalistes et toutes sortes de voyous sans que cela ne conduisent à un procès. Le tort d’Odile Maurin est de défendre ses convictions sans pouvoir se défendre et c’est même elle qui a été grièvement blessée par un policier lors de l’altercation et sa plainte auprès du procureur n’a pas été instruite…

Projetée contre un camion par un agent de police qui avait pris les commandes de son fauteuil roulant, elle a subi de nombreuses fractures au pied avec arrachements osseux et a fini couverte de bleus, le 30 mars dernier. Les enquêteurs n’ont même pas interrogé les nombreux témoins présents à proximité immédiate le jour des faits et qui étaient disposés à témoigner.

Elle est également accusée d’obstruction aux secours (pour s’être placée devant un canon à eau de la police !) et de provocation à la violence pour s’être emportée contre les policiers qui sont à l’origine de ses blessures.

Une fois de plus, le parquet démontre un parti pris outrancier dans la répression du mouvement social et la gestion des affaires de violences policières.

De nombreux soutiens d’Odile Maurin seront présents à l’audience.

Une conférence de presse sera organisée à 13h devant le palais de justice de Toulouse. (TGI Allées Jules Guesde)

Regardez le vidéo reportage d’un média anglo-saxon