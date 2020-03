Octobre rose pour parler du cancer du sein

Le mois d’octobre sera rose et consacré au dépistage du cancer du sein qui concerne une femme sur huit en France. Le but est d’inciter les femmes au dépistage mais aussi de récolter des dons pour aider la recherche. De nombreuses manifestations seront organisées un peu partout en France. Ainsi, l’opération baptisée “Pour le dépistage, suivez la baguette” sera suivie par près de 17 000 boulangeries dans 48 départements. Les Comités féminins pour la prévention et le dépistage des cancers distribueront leurs messages de sensibilisation sur 25 millions de sachets pour baguettes. Une occasion de rappeler aux femmes de plus de 50 ans, l’importance de réaliser une mammographie gratuite, tous les deux ans.

Des marques de maquillage et de vêtements de sport sont également associées à l’opération.

La course solidaire Odysséa partira du Château de Vincennes le 3 octobre, les fonds récoltés seront reversés à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif et financeront des programmes de recherche.

Et n’oubliez pas à partir de 50 ans, il est important de réaliser une mammographie gratuite, tous les deux ans.

Plus d’informations sur le site de l’association “Le Cancer du sein, parlons-en !” www.cancerdusein.org/cds

Octobre rose est organisé par l’association “Le Cancer du Sein, parlons-en !” et soutenu par de nombreuses associations telles que l’Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) ou la Ligue nationale contre le cancer.