Octobre rose : pour lutter contre le cancer du sein

Pour la seizième année consécutive, l’association Le cancer du sein, parlons-en ! organise l’Octobre rose pour lutter contre cette maladie qui tue plus de 11 000 femmes par an en France. L’occasion de porter le ruban rose, de rappeler l’importance d’un dépistage précoce et de faire progresser la recherche.

Actuellement, il est prévu une mammographie tous les deux ans pour les femmes de 50 à 74 ans. Il en faudrait deux supplémentaires, réclame l’association, à 40 et 45 ans. La population la plus à risque est en effet âgée de plus de 50 ans, mais 30% des cancers du sein se déclareraient plus tôt, et connaîtraient alors une évolution plus rapide.

Renseignements : www.cancerdusein.org/cds/