Obtenir et financer les aides au maintien de vie à domicile

Les services à la personne regroupent trois grands domaines :

– les services à la famille,

– les services de la vie quotidienne,

– les services aux personnes dépendantes.

Sur un plan général, l’aide à domicile consiste à venir en aide aux personnes se trouvant dans l’incapacité d’accomplir les différents actes et activités de la vie courante sans l’intervention d’une tierce personne. Ce service rend possible le maintien à domicile, dans leur milieu habituel, de personnes en perte d’autonomie.

L’aide à domicile s’adresse essentiellement aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux parents d’enfants handicapés et aux personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap. Sur le territoire national, différents types de structures proposent des services à la personne. Il peut s’agir d’associations, d’établissements publics ou d’entreprises.

Les aides financières :

Il existe différentes aides permettant de financer les interventions d’une association d’aide à domicile.

L’Allocation Départementale Personnalisé d’Autonomie (ADPA)

Elle est financée par le Département et concerne les personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie en vue de leur maintien à domicile. Le montant de cette aide varie en fonction de l’importance de la perte d’autonomie, du besoin d’aide et des ressources de la personne aidée.

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

Accordée par la Maison Départementale pour les Personnes handicapées, la prestation de compensation du handicap s’adresse aux personnes handicapées âgées de 20 à 60 ans dont l’état nécessite la présence d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne. Elle remplace l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne, hormis dans certains cas, mais il est impossible de cumuler ces deux aides. La Majoration pour Tierce Personne est, quant à elle, attribuée par le régime de sécurité sociale de l’assuré reconnu comme étant invalide de 3ème catégorie et ayant besoin, avant ses 65 ans, de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.

L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

Il s’agit d’une aide destinée aux parents d’enfants handicapés. Les droits dépendent du taux d’incapacité de l’enfant. Elle est remplacée par la PCH enfants.