Observatoire QualiTHravail : résultats de l’édition 2016/2017

QualiTHravail, une étude longitudinale renouvelée tous les deux ans

L’observatoire QualiTHravail est la première enquête nationale sur la santé et Qualité de Vie au Travail des salariés reconnues handicapées ou « simplement » en difficulté de santé au travail.

L’ambition de QualiTHravail ® est de répondre à trois questions majeures, aujourd’hui mal documentées : « Comment se positionnent ces personnes en termes de qualité de vie au travail » ; « Comment leurs conditions de travail peuvent-elles influencer (en bien ou en mal) leur qualité de vie au travail » ? ; « quels leviers les employeurs peuvent-ils actionner pour améliorer la situation ? » Lancé pour la première fois en 2014, l’observatoire est reconduit tous les 2 ans. Avec un panel de 2671 répondants et 600 employeurs représentés, la seconde édition, permet, pour la première fois, d’avoir une visibilité par secteur d’activité.

Un panel de 2671 répondants et 600 employeurs représentés

Principaux résultats de la deuxième édition

Le profil des répondants : 15% des répondants sont en difficulté de santé au travail sans pour autant être administrativement reconnus handicapés. Les personnes non reconnues sont souvent des personnes ayant un handicap psychique ou une maladie chronique qui ne souhaitent pas faire la démarche ou ignorent qu’ils pour bénéficier d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.

La grande majorité est touchée un handicap invisible (81%).

La nature du handicap est principalement physique (51%). A noter également l’importante représentation des personnes ayant une maladie chronique (37%)

Les scores de QVT et la perception des conditions de travail

Les personnes porteuses de déficiences mentales, cognitives ou psychiques affichent les scores les plus faibles : respectivement 42 et 44 alors que le score général est de 53 sur une échelle de 0 (QVT très mauvaise) à 100 (QVT excellente)

A noter que les personnes qui n’ont pas bénéficié d’aménagement alors qu’elles estiment qu’elles en auraient besoin ont des scores de QVT dégradés : 40 alors que le score général est de 53 sur une échelle de 0 (QVT très mauvaise) à 100 (QVT excellente)

S’agissant des conditions de travail, les attentes se situent principalement sur les attentes portent principalement sur « l’évolution et le devenir du poste » et les « perspectives d’évolution professionnelles ». Dans une moindre mesure, on retrouve des thèmes autour de l’écoute et de la compréhension par le collectif et par le manager en cas de difficulté.

l’information régulière des actions et dispositifs handicap mis en place par l’employeur qui permet aux personnes de connaitre la Politique Handicap et de se sentir écoutés et pris en compte.

