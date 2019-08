Obèse, un anglais se voit refuser le droit d’adopter

Le couple, qui ne peut pas avoir d’enfants biologiques, s’est vu refuser le droit d’adopter à cause et des risques que provoque l’obésité du mari, sur sa propre vie. M. Hall pèse environ 150 kilos et a un indice de masse corporel (IMC) supérieur à 42. Selon l’Organisation mondiale de la santé, un IMC qui dépasse 40 est considéré comme une “obésité morbide”, accroissant les risques de mortalité.

La ville de Leeds explique dans sa lettre de refus que l’IMC de M. Hall doit repasser sous cette barre avant de pouvoir adopter. « Le comité d’adoption n’est pas susceptible d’accepter les demandes (d’adoption) avec un IMC supérieur à 40 en raison des risques à long terme pour la santé », écrivent les autorités municipales dans leur lettre de refus, enjoignant à M. Hall de subir un nouvel examen médical dans six mois.

« C’est difficile de perdre du poids sous la pression », a déclaré M. Hall sur la BBC Radio 5. « J’ai simplement l’impression qu’on n’a pris en compte que mon poids et pas du tout, les autres bonnes choses qui nous concernent. »

Sources : AFP