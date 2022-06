Nuits de Fourvière et handicap : le festival ouvre ses portes à tous !

Ecouter article Ecouter article

La métropole de Lyon a allié Nuits de Fourvière et handicap pour permettre au plus grand nombre de venir participer aux festivités.

Les Nuits de Fourvière, c’est un festival estival étalé sur deux mois, organisé par la métropole de Lyon. Au programme, de nombreux spectacles, des concerts ou encore des pièces de théâtre. Le festival accueille chaque année 150 000 spectateurs et se déroule dans les théâtres romains de Lyon. Et cette année encore, les organisateurs ont allié Nuits de Fourvière et handicap pour permettre à tous de venir profiter des spectacles en ville. Voici les différentes mesures qui ont été mises en place pour accueillir les personnes handicapées :

Vous pourrez bénéficier d’un accueil personnalisé en cas de besoin. Afin d’aider le festival à s’organiser, vous pouvez les contacter à l’avance au 04.72.38.60.43 et à l’adresse mail suivante : [email protected] .

. Les Nuits de Fourvière mettent aussi différents équipements à disposition du public comme des plateformes PMR, des comptoirs abaissés et des rampes d’accès, des sanitaires adaptés et des réfrigérateurs disponibles pour stocker les médicaments. Vous pourrez aussi recevoir des documents FALC (Français Facile à Lire et à Comprendre) et vous faire prêter des fauteuils roulants.

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le festival propose des programmes de salle en caractères agrandis et en braille. Ils sont également disponibles sur demande.

Enfin pour les personnes sourdes et malentendantes, les organisateurs des Nuits de Fourvière mettent à disposition des gilets vibrants, un dispositif rendu possible grâce au soutien du Fonds Handicap & Société. Les lieux de représentation seront également équipés d’un système d’écoute amplifiée (boucle magnétique) destiné aux personnes appareillées ou nécessitant une assistance auditive au guichet.

Nuits de Fourvière et handicap : les activités à ne pas louper

Le festival met aussi en avant quelques évènements pour les personnes handicapées. Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, il y aura deux représentations en audiodescription : le dimanche 3 juillet pour le spectacle de FIQ ! un groupe acrobatique de Tanger et le mercredi 13 juillet pour Campana du Cirque Trottola. Cette seconde présentation sera suivie d’une visite tactile du plateau avec l’équipe artistique. Vous pouvez réserver des places à cette adresse mail : [email protected]. Les personnes malentendantes pourront aussi participer à un atelier de cirque familial, qui sera traduit en langue des signes française.

Un parcours au cœur du théâtre romain

En parallèle du festival Nuits de Fourvière, la Métropole de Lyon a aussi mis en place un parcours de visite des théâtres romains adapté au handicap. Face au théâtre seront installées 4 plaques représentant en relief le lieu. Des balises Vocaléo seront fixées dans le coin bas gauche de chaque plaque. En faisant passer votre téléphone à proximité d’une de ces balises et en utilisant l’application Vocaléo, vous aurez accès à une audiodescription qui permettra une exploration adaptée à tous.

Loris Castaing