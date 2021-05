Nuit du handicap : En route pour la quatrième édition !

Ecouter article Ecouter article





Le samedi 12 juin 2021 aura lieu la quatrième édition de la Nuit du Handicap, événement convivial et festif visant à changer le regard sur le handicap et à rassembler les différents publics.

Samedi 12 juin 2021, retenez bien cette date car il s’agit de celle de la Nuit du handicap qui aura lieu pour la quatrième fois. Cette année encore, c’est sur 21 place publiques de France qu’elle se déroulera. Ces villes se trouvent partout à travers la France de Strasbourg à Marseille en passant par Nantes et même en Outre-mer où Cayenne sera également ville hôte. Cet événement a pour but de valoriser les personnes en situation de handicap à travers la tenue d’un moment festif.

Mais ce n’est pas le seul objectif de cette soirée qui aspire également à faciliter la rencontre entre personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas. Cette nuit espère également faire changer les regards sur le handicap et créer des liens durables dans chacune de ces villes.

Un programme riche et passionnant

Cette Nuit du handicap est également un moment fort où de nombreuses animations seront proposées tout au long de la soirée. Voici les principales :

Découverte du handisport et du sport adapté (Cécifoot, Tennis de Table adapté, Boxe)

Initiation au monde du handicap (Parcours fauteuil roulant, écriture en braille)

Découverte de talents (exposition de travaux, de planches de dessin ou de documentaires).

Moments conviviaux (Chansons, balades en motos ou ânes ).

Témoignages de personnes en situation de handicap sur leur expérience de vie.

Stand d’initiation aux premiers secours.

Spectacles (concerts, théâtres ou encore danse en fauteuil).

À noter l’existence d’un happening national qui aura lieu à 18 h dans toutes les villes hôtes, au même moment, avec la chanson « Toi + Moi » de Grégoire en chant et en langue des signes françaises.

Un programme intense et diversifié préparé par des centaines de bénévoles motivés et ravis que la crise sanitaire ne porte pas atteinte à cette belle initiative.

Une initiative gratuite et ouverte à tous

La nuit du Handicap est ouverte à tous, personnes valides ou en situation de handicap mais elle est aussi gratuite. Alors que ce soit pour 5 heures ou pour 5 minutes, tout le monde est invité à participer à cette soirée, qui, cette année encore sera appuyée par des personnalités bien connues. En effet, Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge du handicap renouvelle cette année son parrainage. Quant aux marraines de l’événement, ce seront Anne et Jacinthe, qui composent le duo « Les Frangines ». Marie-Caroline Schürr sera, quant à elle, la porte parole de cette Nuit du Handicap 2021 et témoignera de sa vie et de sa joie.

Cette quatrième édition sera cette année encore soutenue par de nombreux sponsors comme Kéolis, la région Ile-de-France, la fondation Sainte-Geneviève ou encore l’Oréal.

Le rendez-vous est pris et la fête peut commencer !

Site officiel de l’évènement : https://nuitduhandicap.fr/

Tom Vignals