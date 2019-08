Nouvelles sur ordonnance

Écrivain, Denis Labayle n’oublie pas son passé de médecin hospitalier. Au fil des nouvelles écrites dans une langue simple et pure, apparaissent les deux principaux personnages de son théâtre, le médecin et le malade, jouets du plus grand metteur en scène : la maladie. Ses personnages sont tendres, sensuels, drôles ou cruels. Avec sa merveilleuse capacité à décrire la vie, Denis Labayle nous bouleverse dans « Le mensonge amoureux », nous scandalise avec « L’inquiétant monsieur Kervert », nous fait rire avec « Le ventre de Célestine », nous émeut en évoquant le désarroi de Jean Lentour dans « Bistrot »…Ses récits, aussi captivants qu’inattendus, nous font découvrir que la médecine, exercée avec humanité, est plus qu’une vocation ou un sacerdoce, c’est une seconde peau.

Gastro-entérologue, Denis Labayle a passé une large partie de sa carrière dans un grand hôpital public de la banlieue parisienne. Il est notamment connu pour être à l’origine du manifeste des 2000 personnels soignants ayant aidé à mourir des malades en phase terminale.