Nouvelles mesures Covid pour les personnes en situation de handicap

Ecouter article Ecouter article





Le Gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de prévention contre le Covid pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants

Alors que 16 nouveaux départements sont aujourd’hui confinés pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé une nouvelle série de recommandations et mesures Covid à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.

Le nouveau dispositif pour enrayer la troisième vague est entré en vigueur vendredi 19 mars à minuit, et durera quatre semaines dans les départements des régions Hauts-de-France (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) et Île-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Yvelines), ainsi que les Alpes-Maritimes, l’Eure et de la Seine-Maritime.

Protéger les plus fragiles et garantir la continuité des soins

« Pour protéger nos concitoyens les plus fragiles et éviter une saturation des capacités de réanimation, il est essentiel de nous mobiliser collectivement pour protéger les personnes en situation de handicap, les familles et leurs aidants, mais aussi leur garantir la continuité de l’accueil et des soins qu’elles recevaient jusqu’à présent », a ainsi déclaré Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées.

« Plus que jamais, mon secrétariat d’Etat et l’ensemble du Gouvernement sont pleinement mobilisés pour soutenir l’ensemble des personnes en situation de handicap, a-t-elle ajouté. L’État, ses administrations et ses collectivités seront aux côtés des personnes, de leurs proches aidants, mais aussi de tous les soignants et accompagnants, des personnels hospitaliers, des professionnels du médico-social, de l’aide à domicile et des associations, afin d’accompagner la formidable mobilisation, érigée dès le début de la pandémie. Cette crise sanitaire est longue, nous touche dans notre quotidien, mais l’accélération de la campagne de vaccination ainsi que le respect des mesures annoncées et des gestes barrières nous permettra de surmonter cette pandémie. Il nous faut tenir ensemble, unis et solidaires ».

Les nouvelles mesures Covid pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants dans l’ensemble des départements de France Métropolitaine

Le dispositif de couvre-feu est maintenu mais passe de 18h à 19h.

Pour les travailleurs en situation de handicap, le télétravail est à privilégier 4 jours par semaine, lorsque c’est possible. Outre l’octroi de financement pour la fourniture de masques inclusifs pour les salariés handicapés et leurs collègues, des aides sont disponibles pour l’adaptation des équipements nécessaires au travail à domicile. Le détail de l’ensemble de ces aides est disponible sur : https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/emploi-et-handicap-lagefiph-et-le-fiphfp-renforcent-leur.

Le droit des visites dans les ESMS est maintenu mais doit être encadré et sur rendez-vous. De même, les personnes hébergées en structures auront la possibilité de rentrer chez elles le week-end, si aucun cas de Covid-19 avéré n’est présent dans l’établissement ou la famille.

L’activité des professionnels du secteur médico-social, qu’elle s’exerce en libéral ou dans les structures, est maintenue. La continuité s’opère également en termes d’accompagnement éducatif et rééducatif.

Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l’ensemble de la population. Le handicap ne peut être un critère de refus de soin, qu’il s’agisse d’hospitalisation ou de réanimation. Afin de faciliter l’accès aux soins, les Centres 15sont sensibilisés pour la prise en charge particulière de certains types de handicap et bénéficient notamment de l’appui des médecins régulateurs spécialistes du handicap. La présence d’un aidant aux côtés des personnes pour les accompagner dans leurs soins sera possible, à titre exceptionnel, et dans les strictes conditions de sécurité fixées par l’établissement de santé.

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ainsi que les entreprises adaptées (EA) restent ouverts, sauf s’ils sont concernés par les règles de fermeture administrative, notamment pour le secteur de la restauration. L’activité professionnelle des personnes ne présentant pas de facteurs de risque est donc maintenue. Les personnes qui ne peuvent pas travailler continueront à bénéficier du chômage partiel. Les travailleurs handicapés « vulnérables » en ESAT pourront obtenir des indemnités journalières dérogatoires avec garantie de rémunération.

Les nouvelles mesures Covid pour les personnes en situation de handicap dans l’ensemble dans les 16 départements concernés par les nouvelles mesures de freinage de l’épidémie