Nouvelles aides financières du FIPHFP pour encourager les employeurs publics à recruter des personnes handicapées par la voie de l'apprentissage

Les différents services Emploi-Formation du réseau UNAPEDA font régulièrement le constat que les trois fonctions publiques recrutent très peu d’apprentis handicapés. . L’apprentissage est un dispositif d’entrée dans le monde du travail par la voie de l’alternance. Il permet à la personne de bénéficier d’une formation validée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle et d’apprendre un métier tout en bénéficiant d’un contrat de travail et d’une rémunération. Le secteur public non-industriel et non-commercial peut embaucher des apprentis. Sont notamment concernés les administrations de l’État et des collectivités locales, les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux et les chambres consulaires, ainsi que tous établissements publics non-industriels et commerciaux (nationaux et locaux).

La loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 a supprimé la limite d’âge maximale pour recruter sous contrat d’apprentissage une personne handicapée ; ainsi toute personne handicapée peut aujourd’hui bénéficier de ce dispositif en alternance.

L’apprenti est exclu de l’effectif pour le calcul du taux de 6% mais il est comptabilisé, au même titre que les autres agents handicapés de l’employeur, comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

Le FIPHFPa décidé de promouvoir ce dispositif et d’encourager, par la création de nouvelles aides financières, les employeurs publics à recruter des personnes handicapées par la voie de l’apprentissage

La loi 2005-102 du 11 février 2005 a renforcé l’obligation d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Une application stricte du taux légal de 6% dans les établissements publics occupant 20 salariés ou plus permettrait l’embauche de 90 000 travailleurs handicapés. Lire l’article : Vers la création de plusieurs milliers d’emplois pour les personnes handicapées dans les fonctions publiques et les collectivités territoriales ?

Vous allez recruter ou avez embauché un(e) apprenti(e) sourd(e) ou malentendant(e). Nous pouvons vous aider.

Vous pouvez faire appel aux services Emploi-Formation du réseau UNAPEDA

Ces services facilitent votre démarche d’intégration d’une personne déficiente auditive.

L’UNAPEDA se propose d’intervenir dans les domaines suivants:

– aide humaine à la communication : sur le lieu de travail, en centre de formation

i- nformation/sensibilisation à la surdité pour l’encadrement (RH, tuteur), pour les collègues de travail, pour les formateurs du centre d’apprentissage

– diagnostic, appui-conseil pour l’intégration et pour l’aménagement du poste de travail

et intervient au sein des services, en s’adaptant aux besoins spécifique et à l’organisation de chacun d’entre eux.

Les interventions de l’UNAPEDA peuvent être financées par le FIPHFP.

contactez l’UNAPEDA :

Téléphone : 08 20 36 04 02

courriel : contact@unapeda.fr