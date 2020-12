Nouvelle session BAFA à St Chamond !

Listen to this article Listen to this article





L’AFOCAL, organisme national de formation aux métiers de l’animation, organise du 3 au 10 juillet 2010 à St Chamond une session de formation générale au BAFA. La formation BAFA, accessible dès 17 ans, a pour but de préparer aux responsabilités et aux fonctions d’animateurs vis-à-vis d’un public d’enfants ou d’adolescents. Elle alterne formation générale, stage pratique et approfondissement. Cette première étape, d’une durée de 8 jours, permet au stagiaire d’acquérir les éléments fondamentaux par des éléments de théorie et des mises en situations pratiques.

Le diplôme est très apprécié dans la recherche d’un premier emploi comme complément de la scolarité. L’expérience de la prise de responsabilité auprès d’enfants est en outre un avantage certain pour les personnes désirant poursuivre des études vers les métiers de l’enseignement et de l’action sociale.

Les sessions ont lieu en demi-pension ou en internat, selon le choix du candidat. Déclarées auprès des services de Jeunesse & Sports, elles peuvent bénéficier d’importantes prises en charge, notamment par la CAF, la MSA et le Conseil Général.

Renseignements, calendrier complet des sessions et inscription auprès de la Délégation Rhône-Alpes de l’AFOCAL : 58 bis rue Sala, 69002 LYON – 04 78 42 07 69 – rhonealpes@afocal.fr ou sur internet : afocal.fr.