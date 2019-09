Nouvelle prise en charge de la douleur en dehors de l’hôpital

Air Liquide vient d’obtenir une modification d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour son analgésique. Ce gaz médicament constitué de 50% de protoxyde d’azote et de 50% d’oxygène est une nouvelle réponse pour prendre en charge, en pratique de ville, la douleur provoquée par des actes médicaux de courte durée – tels que ponctions, petites chirurgies ou actes dentaires.

Déjà utilisé en France depuis près de dix ans exclusivement à l’hôpital, Kalinoxtm a contribué aux progrès réalisés dans la prise en charge effective de la douleur. Son utilisation au-delà du périmètre hospitalier permettra aux praticiens libéraux français, préalablement formés, de prendre en charge plus facilement les soins douloureux et souvent anxiogènes ; certains d’entre eux étaient jusqu’à présent réalisés exclusivement à l’hôpital.

Une utilisation aisée



Les praticiens libéraux Belges, Suisses et Espagnols utilisent déjà ce gaz médicament aux propriétés analgésique et sédative, adapté à tous les patients : enfants, adultes et personnes âgées. Ses propriétés pharmacologiques permettent une action et une élimination rapides, et rendent son utilisation aisée par les soignants. Conditionné en bouteilles prêtes à l’emploi, il est administré par voie inhalée. Dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé, ce médicament favorisera le transfert de certains actes de l’hôpital vers un traitement médical en ville, moins onéreux pour la collectivité et plus confortable pour le patient. Pascal Vinet, Directeur de la branche d’Activité Mondiale Santé et des Opérations Santé du groupe Air Liquide, a déclaré : « La mise à disposition de Kalinoxtm pour les praticiens exerçant en ville s’inscrit dans notre stratégie de croissance et contribue à la maîtrise des dépenses de santé. Air Liquide poursuit sa stratégie d’innovation pour protéger le patient et améliorer sa qualité de vie. La santé est un des relais de croissance du Groupe. »