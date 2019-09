Nouvelle piste dans la recherche d’un vaccin contre le VIH

Des chercheurs français ont développé un candidat-vaccin contre la transmission sexuelle du VIH chez des macaques femelles. Cinq singes, vaccinés par voies nasale et intramusculaire, ont été protégés contre l’infection par voie vaginale. Ce candidat-vaccin repose sur une approche nouvelle : la production d’anticorps spécifiques de la surface du virus au niveau des muqueuses génitales. Ces travaux publiés dans la revue Immunity sont le fruit de quinze années de recherche sur l’entrée du virus dans l’organisme et sur l’immunité locale au niveau des muqueuses. Ils associent l’Université Paris Descartes, le CNRS et l’Inserm au sein de l’Institut Cochin, en collaboration avec la société Mymetics et avec le soutien de l’ANRS.

Les pistes de recherche habituellement poursuivies ont pour objectif d’induire la production d’anticorps sanguins et/ou de cellules tueuses contre le VIH. L’originalité de ce candidat-vaccin développé par les chercheurs est d’induire la production d’anticorps au niveau des muqueuses. Ces anticorps muqueux sont capables de prévenir très tôt l’infection par voie muqueuse, c’est-à-dire avant la multiplication du virus et sa dissémination dans le sang.

Cinq macaques femelles (Macaca mulatta) ont été vaccinés par voies intramusculaire et nasale. Six mois plus tard, elles ont été exposées de façon répétée (13 fois) au VIH par inoculation vaginale. Les cinq animaux se révèlent protégés du développement de l’infection et restent séronégatifs, six mois après la dernière infection par le VIH.

L’analyse comparative des anticorps induits par la vaccination dans le sang et au niveau des muqueuses montre que seuls les anticorps muqueux spécifiques de la surface du virus permettent de protéger les macaques de l’infection par voie muqueuse. Ce type d’anticorps a été décrit chez des femmes qui seraient naturellement immunisées car elles résistent à l’infection malgré des rapports sexuels non protégés. “Cela permet de penser que notre candidat-vaccin simule ce type de réponse naturelle”, explique Morgane Bomsel.

Le vaccin fonctionne relativement bien in vitro contre les sous-types B et C du VIH, responsables de 95% des cas aux Etats-Unis, en Europe et en Inde.

“Cependant, il reste beaucoup de travail à réaliser” poursuit Morgane Bomsel. Il existe en effet plusieurs limites à ces résultats. “Le vaccin n’a été testé que sur des singes femelles. Par ailleurs il protège d’une infection vaginale non traumatique, ne reflétant pas nécessairement la réalité. Reste donc à étudier le vaccin chez des mâles et à voir son efficacité contre d’autres voies d’infection sexuelles (rectum, tractus oro-uro-génital). Enfin, il faut poursuivre cette étude, notamment quant à la durée de la réponse immunitaire protectrice” conclut la chercheuse.

Source :Institut national de la santé et de la recherche médicale