Congrès Nouvelle Ere, c’est le 16 novembre à Lyon

Nouvelle Ere, du renouveau dans l’air

Un événement d’un tout nouveau genre va voir le jour à Lyon le 16 novembre prochain à l’Université Catholique de Lyon (UCLY) : Le Congrès Nouvelle Ere. Organisé dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des Personnes Handicapées.

Le congrès Nouvelle Ere est un événement qui présente les enjeux, qui crée les échanges et les mises en réseau et qui produit du contenu ayant vocation à durer et à faire date. Un événement participatif et interactif dans le sens le plus premier du terme.

A l’initiative de Réseau Humain , société lyonnaise ayant vocation à être un créateur de liens et d’opportunités dans le domaine du handicap et de la dépendance, de nombreux acteurs économiques et institutionnels se sont réunis pour développer cette initiative.

Une journée de rencontre, de débats, d’animations, d’ateliers, de conférences et de moments festifs pour coproduire, en direct live, en temps réel, dans une émulation innovante et tout à fait enthousiasmante, une charte des relations humaines en entreprise autour du handicap et de ses problématiques.

Faire d’une contrainte une opportunité, c’est un peu l’argument tarte à la crème qui est utilisé dans de nombreux domaines dès qu’une nouvelle réglementation est imposée. L’arrivée de la loi handicap de 2005 n’a pas échappé à ce truisme. Néanmoins, dans ce cas précis, l’adage se révèle tout à fait pertinent. Nombre de chefs d’entreprises ont pu découvrir concrètement, auprès de leurs collaborateurs handicapés, des trésors d’implication, de motivation, de capacité à se dépasser, qui, bien souvent, entrainaient tout le personnel dans une spirale positive. De plus, les nouvelles technologies viennent en appui de ce constat pour développer encore l’intégration et l’inclusion des handicapés au sein des entreprises et c’est aussi un des sujets de ce congrès.

A l’heure où la Responsabilité Sociale, Environnementale et Economique des Entreprises est un concept qui se solidifie d’années en années, grâce non seulement aux grands groupes ( Rhodia, EDF, Thales pour n’en citer que quelques-­‐uns), mais aussi grâce à une prise de conscience profonde aussi au sein des PME, cet événement vient, apporter sa pierre à l’édifice pour, au travers du prisme du handicap, compléter un développement inexorable et porteur de richesses pour la société toute entière.

L’objectif de cet événement est de produire une charte des relations humaines en entreprise autour du handicap. Après une introduction par les porteurs du projet : Jean Baptiste Hibon , fondateur de réseau Humain et conférencier reconnu dans ce domaine, Laurent Fiard , président de Visiativ et du MEDEF Lyon-­‐Rhône et du parrain de l’opération, Grégory Cuilleron , chef lyonnais emblématique et ambassadeur de l’AGEFIPH et après une introduction de David Bernard , conférencier international, ancien champion de boxe québécois, auteur du bestseller « Ralentir pour réussir », cinq ateliers, animés par WAOUP et regroupant plusieurs centaines de chefs d’entreprises de la région, produiront en direct et dans une émulation joyeuse, cette charte.

Cinq ateliers dont les thèmes sont les suivants : partenariats & écosystèmes, Environnements de travail, simplification numérique, sourcing & intégration, politiques Inclusives. Dans chaque atelier, plusieurs groupes de travail regrouperont plusieurs centaines de chefs d’entreprises et produiront, à la fin de la journée après restitution de cette effervescence productive par Waoup, la charte qui sera signée par les partenaires de l’opération.

La journée se conclura par une table ronde sur l’inclusion animée par un certain nombre de partenaires de l’opération et par un dîner de clôture animé par Jean-­‐Baptiste Hibon et Grégory Cuilleron.

Si vous souhaitez relayer cette information et participer à cette première édition inscrivez-­‐vous sur le site : http://www.congresnouvelleere.com.

En photo Jean-Baptiste Hibon et Pascal Clerc de Réseau Humain