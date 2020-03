Nouvelle édition réussie pour le National Hansa

L’édition 2015 du National Hansa, compétition de voile handi-valide ouverte à tous les amateurs, s’est déroulée avec succès et dans de très bonnes conditions les 5, 6 et 7 juin derniers avec une arrivée à Mèze sur l’étang de Thau le dimanche 7 juin.

Compétition de grade 4 reconnue par la Fédération Française de voile, le National Hansa est la première épreuve du calendrier national de la classe Hansa et a pour but de rassembler chaque année les régatiers français tout en permettant aux autres équipages européens qui le souhaitent d’y participer (suisses, allemands, portugais, italiens et espagnols lors de cette édition).

Elle réunit des coureurs valides et handicapés – ayant tout type de handicap (physique ou mental) et concourant ensemble dans le même bateau ou seuls, les bateaux étant adaptés.

« Un grand merci à l’équipe du YC de Mèze pilotée par sa directrice Marie Claire et son président Bernard. Merci aussi à tous les clubs de l’étang de Thau qui sont venus prêter main forte à cette belle édition, ont commenté les organisateurs. Si le vent n’a pas été très fort, la chaleur et le soleil ont été au rendez vous de ces 3 jours de course. 6 manches ont été courues dans des vents de 4 à 8 les deux premiers jours. Le dernier jour, le vent est monté jusqu’à 12 nœuds pour ceux qui aiment le vent un peu plus fort. Une belle soirée coureurs samedi soir, encore un peu humides pour certains … Au total 28 303 doubles ont régaté ensemble, alors qu’un groupe de 8 bateaux composé de Hansa 2.3, Hansa 303 solo et d’un liberty a constitué le deuxième groupe en intersérie ».

Plus d’infos sur : https://sites.google.com/site/accessclassefrance/accueil