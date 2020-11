Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : Nouvelle édition

Listen to this article Listen to this article

Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : Gros plan sur l’édition 2020

Bien qu’elle soit organisée en période de grandes incertitudes liées à la crise sanitaire et économique, la 24e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées n’en propose pas moins un riche programme, avec de nombreuses animations prévues à destination de publics très diversifiés. Si la plupart des événements physiques sont annulés en raison des précautions sanitaires, beaucoup d’animations virtuelles figurent toujours au programme.

Chaque année, depuis maintenant 24 ans, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées propose à tous les profils – demandeurs d’emploi, salariés, entrepreneurs, managers, DRH, grand public – de nombreuses opérations d’information et de sensibilisation autour du thème du handicap et de l’emploi.

Cette 24e édition aura lieu du 16 au 22 novembre 2020. Elle sera quelque peu différente en raison du contexte actuel marqué par la crise sanitaire et le lot d’incertitudes qui l’accompagne, tant en termes de santé publique qu’en termes de crise économique. Toutefois, un programme très riche est annoncé et les nombreux bénévoles organisateurs dans toute la France feront tout leur possible pour le mettre en œuvre, tout en prenant un maximum de précautions sanitaires, et en privilégiant le format numérique dans les régions les plus à risques.

« Pour cette nouvelle édition, LADAPT remet avant tout les compétences des personnes en situation de handicap, quel que soit ce handicap, au cœur du processus de recrutement, commente ainsi Xavier Delattre, directeur général de LADAPT. La crise sanitaire et économique qui est face à nous nécessite d’autant plus de vigilance quant à l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette conjoncture incite à la recherche de moyens concrets pour favoriser l’inclusion professionnelle, elle-même soutenue par le déploiement d’écoles, de formations, d’entreprises inclusives ».

Parcours vers l’emploi, numérique et handicap invisible

Comme chaque année, trois grands thèmes seront plus particulièrement mis en lumière lors de cette édition 2020, à savoir :

– Favoriser le parcours vers l’emploi : l’école inclusive, l’apprentissage accompagné, la formation et l’entrepreneuriat. Des aspects primordiaux pour permettre à chacun de s’intégrer au mieux dans la société et sur le marché du travail.

– Le numérique, dont la crise sanitaire a démontré le rôle capital en matière d’emploi et de continuité de l’activité professionnelle lors de circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons actuellement.

– Le handicap invisible : Déjà mis à l’honneur en 2019, ce thème est particulièrement cher à LADAPT du fait qu’il concerne 80% des personnes en situation de handicap, et que cette problématique peut mettre une personne en échec dès l’enfance, en milieu scolaire, si la source des difficultés n’est pas identifiée.

« C’est tout naturellement que l’inclusion, dès la scolarité jusqu’à l’emploi, s’inscrit dans les trois thématiques de cette semaine, aux côtés du numérique, comme facilitateur d’accès au savoir et à l’emploi, et du handicap invisible, en continuité avec l’édition précédente, résume Xavier Delattre. Il s’agit d’engager la réflexion autour des opportunités que crée le numérique et d’aller plus loin dans la recherche de solutions durables visant à accompagner les entreprises et travailleurs en situation de handicaps, y compris invisibles. Ces thématiques sont autant d’opportunités pour renforcer l’autonomie et les compétences des personnes en situation de handicap ».

Inscrivez-vous à la conférence inaugurale en ligne qui aura lieu

le 16 novembre à 14h30

LADAPT recherche des bénévoles pour son Réseau des réussites

Créé il y a près de 20 ans, le Réseau des Réussites, réseau de bénévoles de LADAPT (association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap), propose un soutien citoyen aux personnes handicapées.

« En 2000, LADAPT a pris la décision de créer un réseau national de bénévoles pour venir en aide aux personnes handicapées, deux fois plus touchées par le chômage », explique Pauline Mariault, responsable nationale du Réseau des Réussites. Près de 20 ans plus tard, le Réseau des Réussites compte 300 bénévoles, répartis au sein de 30 comités départementaux : c’est bien…mais pas encore assez ! » poursuit-elle.

Elle lance un appel national pour recruter de nouveaux bénévoles : « Les bénévoles, très actifs au sein de l’association. Ils participent à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap grâce à leur investissement dans des actions telles que le parrainage vers l’emploi, la sensibilisation au handicap, l’organisation et /ou la participation à des actions emploi, ou encore en prenant part aux différents projets de LADAPT ».

L’objectif principal du Réseau des réussites est d’aider les personnes en situation de handicap qui en ont besoin à sortir de l’isolement et à devenir actrices de leurs propres choix. Le Réseau des Réussites permet aux personnes en situation de handicap de gagner en confiance, de créer du lien social et de rétablir le contact avec le monde professionnel.

Pour rejoindre le Réseau des Réussites, en tant que bénévoles ou personnes parrainées : asso@ladapt.net / 01 48 10 34 97

Pour tout savoir sur la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et les événements maintenus en digital: https://www.semaine-emploi-handicap.com/