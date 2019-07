Nouvelle édition du guide des établissements et services

La préfecture de région vient de publier l’édition 2009 du Guide des établissements et des services pour enfants et adultes handicapés en Ile-de-France, réalisé par l’Observatoire régional de santé (ORS), organisme d’études financé par l’Etat et le conseil régional.

Ce recueil d’informations pratiques est destiné en priorité aux travailleurs sociaux, associations, organismes et familles “qui sont régulièrement confrontés aux difficultés de prise en charge des personnes handicapées”, selon le communiqué de presse de la préfecture et de l’ORS. Il répertorie plus de 1 300 établissements et services, regroupés en deux listes distinctes, enfants ou adultes, et classés par département et par ordre alphabétique des communes. Pour chaque structure, sont indiquées, outre ses coordonnées complètes, la nature du handicap le plus souvent accueilli, le mode de prise en charge et la capacité d’accueil.

Consultable sur le site de l’ORS, ce guide est aussi disponible sur demande auprès de l’observatoire et de la préfecture, mais aussi des DDASS et des directions d’action sociale des conseils généraux.

ORS Ile-de-France Tél. 01 44 42 64 77 Site : www.ors-idf.org

Préfecture d’Ile-de-France Tél. 01 44 42 61 45 Site : www.ile-de-france.pref.gouv.fr