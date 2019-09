Nouvelle édition de l’Annuaire des cliniques et hôpitaux privés de la FHP

Réalisée avec le concours de la FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée) et éditée par PG Promotion, la 2e édition de l’Annuaire des cliniques et hôpitaux privés a été présentée à l’occasion des Rencontres FHP . Ce nouvel annuaire présente l’ensemble des 1 100 cliniques et hôpitaux privés ainsi que leurs présidents, directeurs et principaux cadres administratifs et soignants. L’Annuaire FHP constitue la base de données la plus complète du secteur hospitalier privé et intègre plus de 1 100 cliniques et hôpitaux privés de France, avec leurs capacités d’accueil, leurs présidents, directeurs et principaux cadres administratifs et soignants avec leurs coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, emails).

L’Annuaire des cliniques et hôpitaux privés (FHP) s’adresse à tous les professionnels du monde de la santé, aux établissements médico-sociaux, aux prestataires et fournisseurs hospitaliers et bien sûr aux associations et institutions. D’utilisation simple et pratique, l’Annuaire accompagne ses utilisateurs au quotidien dans la recherche des établissements via un classement par département et par ville, mais aussi dans la recherche alphabétique des noms des directeurs.

Version électronique disponible sur abonnement sur www.politi.com