Nouvelle association Syndrome Angelman France

Créée en 2013, Syndrome Angelman France est une association qui a pour objectif d’être un centre de ressources et d’informations pour les familles d’enfants et d’adultes porteurs du Syndrome d’Angelman*. C’est son site magazine www.syndromeangelmanfrance.org qui en est l’élément central. En proposant des échanges, la mutualisation d’expériences, la mutualisation des informations au niveau régional, national ou international, elle souhaite aider à mieux prendre en charge les Angelman aussi bien à domicile qu’en établissement et obtenir une meilleure prise en compte de leur handicap dans la société. C’est avec la participation de tous, familles, amis, associations, professionnels, institutions, que ce site vivra et s’enrichira.

* Maladie neurogénétique caractérisée par un déficit intellectuel sévère.