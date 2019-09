Nouvel essai : « Euthanasie enjeux humain et social »

À l’occasion du Salon du Livre, qui se déroulera du 16 au 19 mars 2012 à Paris, la Mutualité Française présentera en avant première « Euthanasie enjeux humain et social », un nouvel essai à paraître dans sa collection « Tapage »(1) coédité avec les Editions Pascal.

Alors que le débat est relancé sur l’euthanasie et l’accompagnement des malades en fin de vie par les candidats à l’élection présidentielle, « Euthanasie enjeux humain et social » tente d’apporter au lecteur tous les éléments lui permettant de fonder « sa » conviction intime.

Les auteurs, Claude Broussouloux, médecin et écrivain, et Etienne Charles, journaliste, portent d’abord à la connaissance des lecteurs la législation existante. 68 %* des Français ignorent, en effet, qu’il existe la loi Léonetti qui, depuis 2005, ouvre à tous les patients le droit de refuser l’acharnement thérapeutique et lui garantit le bénéfice des soins palliatifs. Ils exposent ensuite les différents points de vue qui existent : leur fondement, leur argumentation… Ils soulignent enfin les risques et les incertitudes à légiférer sur la fin de vie, tout en abordant les législations existantes dans les pays européens.

« Euthanasie enjeux humain et social » sera disponible en librairie le 10 avril au prix de 12,20 euros.