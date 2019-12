Nouveaux TER dans huit régions françaises à partir de 2013

L’Alsace, l’Aquitaine, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, la Lorraine, la Midi-Pyrénées, le Pays de la Loire et la Picardie recevront à partir de 2013 la nouvelle génération de trains TER, les Régiolis. La SNCF a confirmé avoir commandé cent trente-cinq trains auprès d’Alstom (cent en commande ferme et trente-cinq options ). Les mises en circulation de ces nouveaux matériels s’échelonneront entre 2013 et 2015.

Les nouveaux TER circuleront à une vitesse de 160 km/h, en version électrique ou bi-mode et sous deux tensions (25 kV et 1500V). Conçus pour assurer différents types de dessertes (interurbain, régional, inter-ville), les Régiolis pourront atteindre une capacité d’accueil maximale de mille places assises.

Côté ambiance, Alstom a imaginé des trains à “l’ambiance intérieure lumineuse et colorée” pour contribuer “au confort et à la tranquillité du voyage”. Les couloirs ont été élargis pour faciliter la circulation tandis que des panneaux d’information se chargeront de renseigner les voyageurs. Bien-entendu, ce nouveau matériel roulant sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les nouveaux trains TER consommeront encore moins d’énergie pour contribuer à la réduction des émissions de CO2 et seront conçus avec des matériaux éco-durables.

Au total, cent trente-cinq trains Régiolis devraient circuler dans huit régions françaises à compter de 2013 dont vingt-cinq commandes pour la région Midi-Pyrénées, la mieux dotée pour l’heure. Le marché global portera à terme sur mille rames destinées à toutes les régions françaises, pour un montant de plus de sept milliards d’euros.