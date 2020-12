Nouveauté – Alzheimer : les aidants peuvent désormais se former sur Internet

Listen to this article Listen to this article





A l’occasion de la Journée Mondiale contre la Maladie d’Alzheimer, la Fondation Novartis donne rendez-vous aux aidants et aux proches de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre, ils pourront se former sur internet en participant quotidiennement à l’un des cinq modules accessibles en lignes depuis le site www.prochedemalade.com. Chaque module sera suivi d’une session « questions-réponses » avec un expert.

Une semaine de formation pour les aidants Alzheimer:

Les aidants pourront suivre les cinq modules présentés et animés par Thierry Hergueta, psychologue clinicien et Claude-André Lepresle, consultant en gérontologie :

– Lundi 21 septembre 2009: « Connaître et comprendre la maladie »,

– Mardi 22 septembre 2009 : « Agir à long terme face à la maladie »,

– Mercredi 23 septembre 2009 : « Communiquer avec la personne malade »,

– Jeudi 24 septembre 2009 : « Communiquer avec les soignants »,

– Vendredi 25 septembre 2009 : « Prendre soin de soi ».

Ces deux experts répondront aussi par le biais d’une session « questions-réponses » à toutes les questions des internautes.

Une fois diffusés, ces cinq modules seront consultables sur ce même site à partir du 26 septembre 2009.

Un dispositif concret et facile d’accès

A travers ce dispositif inédit, la Fondation Novartis entend proposer des outils concrets et efficaces d’aide à la prise en charge et conseiller les proches de malades pour :

– Aider les aidants à comprendre la maladie pour mieux communiquer et anticiper les différentes situations et symptômes.

– Donner aux aidants des conseils et des outils concrets pour mieux communiquer avec la personne malade, la famille et l’entourage.

– Permettre aux aidants de gérer au mieux leur temps et prendre soin d’eux.

Tout l’enjeu de ces formations est de faire comprendre aux aidants qu’ils doivent rester en bonne santé, prendre soin d’eux et se dé-fusionner de leur malade. S’autoriser à prendre soin de soi, c’est prendre soin de l’autre.

Une approche qui vient compléter la formation « Aidant Alzheimer » déjà mise à disposition des professionnels.

Depuis 2008, la Fondation Novartis a développé des modules pédagogiques destinés à permettre aux professionnels de santé (psychologues, gériatres, cadres de santé…) de former les proches de patients atteints de la maladie d’Alzheimer sur l’ensemble du territoire français.

Aujourd’hui, près de 800 structures se sont déjà connectées sur la plateforme de téléchargement abritant le programme et les contenus. Devant un tel niveau de mobilisation qui traduit l’urgence des besoins, la Fondation Novartis a souhaité compléter le dispositif en déclinant 5 modules de e.learning qui s’adressent directement aux familles.

Un programme conçu par des experts et validé par des aidants Alzheimer



La Fondation Novartis propose un contenu en phase avec les préoccupations des aidants.18 mois de travail collaboratif auront été nécessaires au Comité Scientifique pour élaborer et arrêter les contenus du programme. En partenariat avec France Alzheimer et l’Hôpital Bretonneau (Paris), les experts impliqués dans ce programme ont souhaité offrir une formation qui réponde au mieux à l’expérience parfois cruelle de la vie quotidienne. C’est pourquoi les difficultés et attentes majeures des proches de patients ont été clairement identifiées afin de prendre en compte ce que les familles ont développé et qui fonctionne déjà. « Les familles ont créé de la valeur et des bonnes pratiques que nous avons intégrées lors de ces ateliers. »[2].Une phase de tests auprès des familles a permis de valider l’intérêt et la pertinence de ce programme avant sa démultiplication.