Nouveau site internet accessible

La mairie des Allues (Savoie,support de la station de Méribel) a mis en ligne un nouveau siteinternet accessible à tous.

Qu’il s’agisse de la vie au quotidien dans lavallée, des démarches administratives, de l’urbanisme, du tourisme ou de l’environnement, le site a été conçu pour répondre facilement et clairement à toutes les questions, mais surtout, il est désormais accessible aux personnes en situation de handicap. Le site de la mairie des Allues utilise les standards du Web afin d’offrir une accessibilité complète des pages aux personnes handicapées (cécité complète, partielle, handicap moteur ou intellectuel…) et a obtenu pour cela le label Accessiweb critère Argent. Pour accompagner cette labellisation et poursuivre les critères d’engagement demandés, la municipalité a mis en place une conduite de projet interne pour garantir la bonne application des procédures.

www.mairiedesallues.fr