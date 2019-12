Nouveau service de transport à la demande dans le bassin de Gannat

La Communauté de Communes du Bassin de Gannat (03) vient de mettre en place un service de transport à la demande (TAD). Un dispositif accessible aux personnes à mobilité réduite, à vocation sociale, solidaire et durable qui permet à la population d’accéder aux services de proximité et à l’emploi.

Partager la mobilité au quotidien. Tel est l’objectif de la Communauté de Communes du Bassin de Gannat qui vient de mettre en fonction un service de transport à la demande. Un dispositif simple et accessible qui permet aux usagers d’être pris en charge à leur domicile après une réservation téléphonique auprès d’une centrale joignable au 0 800 800 966. Transportés du lundi au samedi jusqu’au centre-bourg de Gannat, les bénéficiaires du TAD peuvent aussi relier les gares SNCF de Vichy et de Clermont-Ferrand, grâce aux correspondances existantes (train et car). En renforçant les liaisons vers les agglomérations, le TAD permet ainsi un aller-retour dans la journée ou la demi-journée et complète l’offre similaire mise en place par le Conseil général de l’Allier.

Au-delà, ce service se caractérise par une dimension sociale et solidaire. Intergénérationnel, le TAD donne accès aux services de proximité et à l’emploi. De plus, il encourage le développement d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou commerciales grâce à des fréquences d’utilisation optimisées. En outre, il vise à favoriser l’intégration des personnes les plus isolées et le déplacement des personnes en insertion, dépourvues de moyen de transport personnel. Il se présente aussi comme un service économe et durable pour les ménages. En effet, l’Insee a estimé que le coût d’utilisation d’une petite voiture (carburant et entretien) s’élevait à 0.28 euros du kilomètre. Ainsi, un trajet aller-retour Broût-Vernet/Gannat (26 km environ) représente une dépense globale de 7,28 euros, soit un montant largement supérieur aux 4 euros AR du TAD sur cette même distance.

Pour assurer ce service, la Communauté de Communes du Bassin de Gannat fait appel à deux prestataires de service les Ambulances de l’Andelot (Saint-Pont) et THETIS (Cusset), identifiables grâce à des pancartes sur le pavillon des véhicules. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite accompagnées. Une tarification unique a été mise en place quel que soit le kilométrage réalisé.

Ticket (aller) plein tarif : 2 euros et

tarif réduit : 1 euros (jeunes – de 18 ans,

étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires

des minimas sociaux, etc.).