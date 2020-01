Nouveau service d’accompagnement pour sourds et malentendants

L’ADSM (Association des devenus sourds de la Manche) a créé AhCoté (Aide humaine à la communication par transcription écrite), un service d’accompagnement destiné à aider les personnes souffrant de surdité sévère à profonde. L’association met à disposition des sourds et malentendants des professionnels qui les accompagnent dans leurs démarches et transcrivent simultanément par écrit le message oral délivré par l’interlocuteur. “Pour l’instant nous sommes trois dans la Manche et pionniers avec le Morbihan sur ce nouveau métier (…), explique, dans les colopnnes de Ouest-France, Samuel Poulingue, agent de développement à l’ADSM. Actuellement cette nouvelle profession est en cours d’expérimentation dans la Manche mais l’ADSM est affiliée à l’association nationale Bucodes (Bureau de coordination des associations de devenus sourds et malentendants) qui devrait permettre de faire de ce service de technicien de l’écrit un vrai métier.” Renseignements : 06 84 60 75 41 ou E-mail: adsm50@orange.fr