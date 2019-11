Une navette fluviale performante et peu polluante relie en 10 minutes le centre ville de Nantes au Sud-Loire. Navibus répond aux normes européennes liées à l’environnement, offre aux usagers, et notamment aux personnes à mobilité réduite, un plus grand confort. Longue de 18,80m et large de 5,94m, elle peut accueillir jusqu’à 96 passagers dont 2 personnes à mobilité réduite, et 10 vélos et poussettes.