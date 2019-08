NOUVEAU !!!! Le supplément emploi gratuit de HANDIRECT

Notre petit nouveau !

Handirect est, depuis sa création il y a plus de onze ans, très impliqué dans l’emploi et la formation des personnes handicapées. Cet engagement s’illustre, entre autre, par des partenariats forts, avec LADAPT dans le domaine associatif, Ariane Conseil dans le domaine privé mais aussi, et bien sûr, grâce à la fidélité de nombreux annonceurs et partenaires tels que Carrefour, Casino, Atac, Adia, Champion, Védiorbis, la Société Générale, Cergy Pontoise et tant d’autres qui m’excuseront de ne pas les avoir cités .

Notre engagement s’est confirmé dans chacun de nos numéros comme dans notre présence systématique lors des forums de la Semaine Nationale pour l’Emploi des Personnes Handicapées, initiée par LADAPT il y a 12 ans de cela.

Nous avons, depuis l’été dernier, reporté une partie de nos informations sur notre site internet handirect.fr, qui est désormais mis à jour quotidiennement. Mais hormis les gros dossiers sur l’emploi que nous réalisons deux fois par an, nous ne disposions que d’une rubrique emploi bien trop réduite en regard des énormes besoins des entreprises, des demandeurs d’emploi, des acteurs de l’insertion professionnelle et, aujourd’hui plus que jamais, de la Fonction publique qui devient l’un des pôles d’attractions des demandeurs d’emploi porteurs d’un handicap.

Après réflexion et un minimum d’organisation, nous avons décidé de donner naissance à ce supplément gratuit qui, nous avons déjà pu le constater lors de nombreux entretiens, répond à une demande latente très forte.

Ce cahier sera inclus dans chaque numéro de Handirect, sans pour cela remplacer les deux dossiers annuels de l’emploi. Son but est d’apporter encore plus d’informations pratiques sur l’emploi et la formation et de donner la parole à encore plus d’acteurs de l’emploi du domaine privé ou public, comme aux personnes handicapées elles-mêmes. Ce cahier emploi arrive à un moment crucial, avant que les entreprises à taux zéro ne se retrouvent dans l’impasse et au moment où l’offre d’emploi dépasse déjà largement la demande. Une situation impensable il n’y a encore que deux ans. Au moment où les effets de la Loi de 2005 se font véritablement sentir et où le nombre d’entreprise se lèvent d’un seul élan pour recruter des personnes handicapées – alors que la loi de 1987 les y oblige depuis plus de vingt ans. Au moment ou les grandes organisations patronales, et certaines grandes entreprises, se sentent prises au piège et remettent en question certains aspects de la loi. Fini le temps de la culpabilisation inconditionnelle, aujourd’hui les entreprises sont prêtes à embaucher des personnes handicapées, que ce soit pour la première fois ou la centième fois, mais plus aux seules conditions de la Direction générale du travail. Au moment où la formation des travailleurs handicapés n’a jamais eu, de fait, autant d’importance. La politique d’emploi des personnes handicapées financée par les entreprises via un « fond dédié », sort de la puberté et doit se mettre au diapason des attentes des employeurs qui serrent la vis du recrutement face à une crise financière et économique blessant les plus gros contributeurs au fonds.

Plus que jamais les responsables des missions handicap, les recruteurs, les managers, les accompagnants, les intermédiaires, ont besoin de parler, de se parler et de s’informer pour gérer une obligation d’embauche qui coûte cher, qui entre dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, du développement durable et qui semble devoir durer encore un certain nombre d’années.

Handirect emploi, qui va grandir aussi avec l’appui des très sérieux partenaires, se place en trait d’union de tous ces enjeux et de tous ces acteurs qui se retrouvent aujourd’hui à la croisée des chemins de l’économie réelle et de l’inévitable diversité humaine.

Chaque cahier proposera la découverte d’une branche d’activité et des débouchés qui s’offrent aux personnes handicapées. Nous vous proposerons aussi des versions personnalisables pour les entreprises, des groupes ou des branches d’activités. C’est donc un produit pour, et au service de tous, que ce cahier emploi qui va, petit à petit, compléter la « caisse à outils » des entreprises qui vont de l’avant.