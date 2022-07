Nouveau gouvernement et handicap : Deux personnalités désignées

Ecouter article Ecouter article

Dans le cadre de la mise en place du nouveau gouvernement, Damien Abad, ancien ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, est remplacé Jean-Christophe Combe et Geneviève Darrieussecq qui œuvreront en duo sur le thème du handicap.

Alors que Damien Abad, nommé ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en mai 2022 vient de quitter le Gouvernement suite à des accusations de viol, tentatives de viols et agressions sexuelles, c’est désormais un binôme qui sera chargé de gérer les questions politiques liées au handicap au plus haut niveau national.

Ainsi, Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française, est nommé Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

Dans le même temps, Geneviève Darrieussecq, ancienne secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, puis ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants jusqu’en mai 2022, est nommée ministre déléguée chargée des Personnes handicapées – auprès du Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

Jean-Christophe Combe : « Rien ne pourra se faire sans s’appuyer sur les personnes concernées »

Jean-Christophe Combe, 41 ans, a débuté sa carrière professionnelle en 2003, en tant que conseiller technique au Sénat, au sein du groupe Union centriste. Après avoir travaillé pendant un an, en 2006, au sein du cabinet d’audit et de conseil Deloitte, il a occupé le poste de directeur de cabinet du député-maire UMP de Châlons-en-Champagne, Bruno Bourg-Broc, de 2007 à 2009 ; puis du maire LR de Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Lamy, de 2009 à 2011. Il a ensuite rejoint la Croix-Rouge en 2011, où il a occupé différentes fonctions avant de devenir directeur général par intérim en 2016, puis directeur général en 2017. Ce sera donc la première fois qu’il occupera des fonctions ministérielles.

« Je mesure l’ampleur de la tâche, a-t-il déclaré lors de la passation de pouvoirs de ce lundi 4 juillet 2022. On est ici au ministère des vulnérabilités, je crois pour ma part que ces vulnérabilités sont une chance pour notre société. Rien ne pourra se faire sans s’appuyer sur les personnes concernées. Mieux concilier vie familiale et professionnelle, soutenir les parents isolés, lutter contre la pauvreté des enfants, permettre aux personnes âgées de mieux vieillir et de rester le plus longtemps possible chez elles ».

Geneviève Darrieussecq nommée au service du handicap pour son retour au gouvernement

Geneviève Darrieussecq, 66 ans, a débuté sa carrière professionnelle en tant que médecin allergologue, notamment auprès de l’hôpital de Mont-de-Marsan. Elle a fait ses débuts en politique en 2004, lorsqu’elle a été élue conseillère régionale d’Aquitaine en 2004.

Quatre ans plus tard, en 2008, elle a remporté les élections municipales dans la préfecture des Landes, à Mont-de-Marsan, sous l’étiquette MoDem, devant maire de cette commune. Des fonctions qu’elle a occupées du 21 mars 2008 au 7 juillet 2017.

Réélue en juillet 2016, elle a effectivement laissé sa place un an plus tard, en 2017, à Charles Dayot lorsqu’elle a été, dans le même temps, élue députée de la première circonscription des Landes puis nommée secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées Florence Parly, au sein du gouvernement d’Édouard Philippe.

Elle a ensuite été nommée, le 6 juin 2020, ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants dans le gouvernement de Jean Castex. Fonction qu’elle a occupée jusqu’en juin 2022. Elle a également été réélue députée des Landes en juin dernier.

Déjà expérimentée en tant que ministre déléguée, elle rejoint donc ce nouveau gouvernement pour se concentrer cette fois-ci sur le thème du handicap et de toutes les questions qui s’y rattachent.

