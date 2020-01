« Nous voulons faire du handicap un sujet « normal » »

Fort du succès de son site internet, Talentéo, premier blog emploi et handicap en France, a lancé un réseau social professionnel lereseautalenteo.fr en juin. Le concept ? Instaurer une plateforme d’échange pro, où l’on peut parler de sa différence sans complexe. Stéphane Rivière, directeur et fondateur de Talenteo, fait le bilan après plusieurs semaines de test et dévoile ses projets.

En juin, vous avez lancé la version test du lereseautalenteo.fr, le premier réseau social profes-sionnel alliant handicap et emploi. Quels sont les premiers retours ?

Cette période d’essai nous a permis d’échanger avec les premiers utilisateurs afin qu’ils puissent nous soumettre les améliorations à apporter au site. Nous sommes plutôt satisfaits des premiers mois de lancement car environ 500 profils ont été créés, sans que nous ayons fait de véritable campagne de communication à proprement dit. Les personnes que nous avons pu rencontrer lors de différents salons ont accueilli l’initiative de manière très positive. Nous sommes heureux de confirmer que ce réseau a une vraie raison d’être, pour les candidats comme pour les entreprises qui peuvent ainsi communiquer sur leur mission handicap. Il est complémentaire des autres réseaux sociaux profession-nels qui existaient déjà.

Quelle sera la prochaine étape ?

En septembre, les premières optimisations seront effectuées sur le réseau. Celles-ci permettront notamment aux candidats de charger leur cV sur le site. Cette fonction est assez attendue des utilisateurs. Cependant, pour nous, un candidat ne doit pas se résumer à un cV. C’est pourquoi nous les accompagnons pour qu’ils fassent vivre leur profil. Le succès du réseau social passe par une phase de sensibilisation des candidats. Ils doivent avoir des repères pour naviguer entre les différents outils. Caroline Vincelet, la chef de projet sur le réseau qui fait un très beau travail, a ainsi mis en place des tutoriels pour épauler des internautes. Elle intervient également directement auprès des utilisateurs du site en répon-dant à leurs questions et en échangeant avec eux.

Avez-vous d’autres projets ?

Fin septembre/début octobre, une application mobile sera lancée et sera to-talement adaptée aux smartphones et aux tablettes. Cet outil sera indépendant du site et tout le processus de recrutement sera ainsi accessible via cette application (publication de contenus, suivi de sa candidature…). Le concept d’un réseau social professionnel sur le handicap est audacieux. Beaucoup de candidats n’osent pas encore déclarer ouvertement leur handicap…C’est pourquoi nous avons voulu créer une plateforme ouverte à tous et non uniquement dédiée aux travailleurs handicapés, même si la thématique du handicap est importante sur le site. Les candidats ne sont d’ailleurs pas obligés de se « déclarer » ou d’annoncer qu’ils bénéficient de la RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). Ce n’est en aucun cas notre vision. Nous parlons d’ailleurs de « différence », avec une approche plus réaliste. Le candidat pourra ainsi avoir plusieurs besoins en fonction de son profil : « des bureaux lumineux et clairs », « des collègues qui ne me regardent pas avec des yeux ronds si j’ai faim à partir de 11h », « une chaise ergonomique »… Notre objectif est de faire du handicap un sujet « normal ».

Handirect est partenaire du blog Talentéo et du réseau social. Comment se caractérise cette collaboration ?

Nos activités sont complémentaires et notre partenariat vise à mettre en place un échange régulier de contenus. L’objectif est d’assurer, notamment avec le futur blog emploi d’Handirect, une visibilité maximum des articles et offres d’emploi.