Forte d’une mission handicap créée il y a 20 ans, la SNCF a signé en 2012 son 6e accord d’entreprise pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Elle propose notamment Hantrain, un dispositif de formation en alternance spécialement dédié à ces personnes. Explications avec Michèle Delaporte, chargée de la Mission Handicap et Emploi.

Où en êtes-vous dans l’em-bauche des personnes en situation de handicap ?

Lors de notre accord précédent, 534 travailleurs handicapés (TH) ont été recrutés en CDI. Ceci porte le nombre de Th à 5700 fin 2011, soit un taux de 3.67 %. Nous sommes également très impliqués dans le maintien dans l’emploi de nos salariés. Ainsi, par exemple, en 2011, 1260 actions de maintien dans l’emploi ont été menées à la SNCF.

Vous avez signé un nouvel accord en janvier 2012. Celui-ci s’étale jusqu’en 2015. Quels sont ces axes principaux ?

Notre objectif est d’effectuer 500 recru-tements en CDI. Tous nos postes sont bien évidement ouverts aux personnes handicapées. Nous recrutons des compétences ! Nous nous appuyons notamment sur notre formation en alternance Hantrain, à travers lequel 100 personnes devraient être recrutées (lire ci dessous). Dédié aux personnes handicapées, ce dispositif à pour objectif d’intégrer des travailleurs handicapés sur les cœurs de métier SNCF : opérateur de maintenance électro-technique, opérateur de maintenance, opérateur circulation et commercial en gare. L’objectif de ce programme est de permettre aux personnes en situation de handicap en reconversion professionnelle et désirant intégrer la SNCF, de suivre une formation diplômante et de trouver un emploi. Si l’apprentissage se passe bien et si la personne obtient son diplôme, la SNCF s’engage à l’embauche. À noter également que les formations proposées sont reconnues au RNCP (niveau national).

Avez-vous d’autres projets ?

Nous souhaitons évidement poursuivre nos actions en termes de maintien dans l’emploi de nos salariés. Un travail important de sensibilisa-tion sera également effectuée en 2013. Nous allons mettre en place cette année un forum sur les maladies invalidantes (diabète, sclérose, cancer…) qui sont en augmentation. Ces événements auront lieux dans plusieurs régions (Île-de-France, Rhône-Alpes et Aquitaine) et seront destinés aux managers, acteurs RH et médecins… L’objectif est de les sensibiliser à ce type de pathologies qui ne sont pas forcément visible et de leur transmettre des clefs de maintien dans l’emploi.

Le dispositif hantrain

Le programme de formation en alternance Hantrain se divise en trois phases.

• La préformation : sur trois mois, elle vise à réintégrer les codes de l’entreprise, du travail en équipe, de la formation. Elle permet d’approcher les réalités des métiers par des immersions, de valider des acquis de l’expérience et d’acquérir des techniques de recherche d’emploi, de préparation aux entretiens et de rédaction de CV.

• La formation en alternance : de 18 à 21 mois.

• L’embauche : si validation du diplôme et comportement adapté.

Comment participer au dispositif hantrain ? Le processus de recrutement Hantrain passe par une présélection effectuée par l’association Hanploi (www.hanploi.com). Des sessions de recrutement sont ensuite organisées avec tests, épreuves collectives et entretiens. Les résultats sont transférés au candidat sous deux jours. Si ceux-ci sont favorables, le candidat doit passer une visite médicale avant d’intégrer le dispositif.