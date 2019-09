Engagé depuis plus de 15 ans, Simply Market est entrée cette année dans son 5e accord, signé unanimement par ses partenaires sociaux. Alors que l’objectif des 6 % d’emploi de travailleurs handicapés devrait prochainement être atteint, François Seille, pilote national du programme handicap fait le point sur les engagements de l’entreprise.

Vous êtes actuellement dans votre 5 e accord (2013-2016) signé en décembre 2012. Où vous situez-vous aujourd’hui en termes de recrutement de personnes en situation de handicap ?

Notre taux d’emploi de travailleurs handicapés (TH) est actuellement de 5,55 %, (soit 760 salariés au 1 er juin). Notre but est donc clairement d’arriver aux 6 % le plus rapidement possible. Cet objectif pourrait être atteint en fin d’année. Une fois ce stade dépassé, nous devrons maintenir le cap pour rester à ce taux qui est la référence nationale.

En parallèle, tous les nouveaux magasins qui s’ouvrent doivent d’ores et déjà respecter le taux de 6 % de TH parmi les effectifs de l’établissement.

Recruter-vous sur des postes particuliers ?

Non, tous nos postes sont ouverts aux TH en fonction des opportunités d’embauches et aucun poste ne leur est spécialement réservé. À égalité de compétence, le handicap donne priorité

à la candidature mais dans les autres cas tous candidats bénéficient du même traitement.

En revanche, comme le prévoit l’accord et comme précisé plus haut, l’ouverture d’un nouveau magasin entraîne forcément le recrutement de TH.

Lors de l’embauche d’un salarié handicapé, est-il accompagné dans ses premiers pas dans l’entreprise ?

Si son handicap entraîne la nécessité d’un accompagnement ou d’un aménagement particulier, alors il lui sera fourni. Dans les autres cas, il sera considéré comme les autres salariés. Pourquoi

faire la différence ? Nous ne voulons pas faire du handicap un sujet à part. Notre politique handicap est une mission inhérente à la politique RH.

Le maintien dans l’emploi est souvent un aspect important pour les missions handicap des entreprises. Qu’en est-il chez Simply Market ?

Cet axe majeur représente, en effet, plus de 70 % du budget de notre mission handicap. Il sera d’autant plus important lorsque nous auront atteint les 6 % et que nous devrons conserver ce taux. Avec le 5 e accord, les CHSCT (Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) sont davantage impliqués et sensibilisés au handicap. Ils seront ainsi informés de tous les dossiers de maintien dans l’emploi en cours.

Par ailleurs dans cet axe, nous nous sommes également engagés à suivre les absences de plus de 90 jours de nos collaborateurs handicapés, de manière à prévenir et anticiper les cas de maintien dans l’emploi.

Rencontrez-vous des difficultés particulières dans le cadre de votre mission handicap ?

Nous devons garder un œil attentif à notre pyramide des âges qui s’inverse. En effet, 48 % des nos tH sont des seniors de plus de 50 ans et 65 départs à la retraite sont prévus d’ici 2016. L’aspect positif est que nos salariés en situation de handicap sont fidèles à l’entreprise. Mais nous allons devoir gérer ce phénomène de turn-over naturel. Les responsables des établissements concernés ont été avertis afin de le prendre en compte dans leur recrutement.

Avez-vous des projets ?

Avec ce nouvel accord, nous avons choisi de nous engager pour quatre ans car nous souhaitons marquer, fin 2016, nos 15 ans d’engagement avec un nouvel accord.