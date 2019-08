Nos Plusieurs : un documentaire qui met de côté les différences

Dans Nos plusieurs, Fred Soupa filme les coulisses de la préparation d’une pièce de théâtre, rassemblant acteurs autistes et valides. En salle depuis plusieurs mois, ce film émouvant donne une vraie leçon de vie.

Rappelez-vous de Pascal Duquenne, un jeune acteur atteint du syndrome de Down, plus connu sous le nom de trisomie 21. Il avait obtenu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1996, au côté de Daniel Auteuil. L’artiste avait joué un rôle de composition pour lui, un jeune homme atteint de sa maladie dans le film Le huitième jour. 15 ans plus tard, ce n’est plus la trisomie, mais l’autisme, maladie qui touche un enfant sur 150 en France ,qui est au coeur d’un film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma. Coïncidence avec la grande cause nationale 2012 qui est, rappelons-le, l’autisme ? « Je ne l’ai su qu’en janvier 2012 », souligne Fred Soupa, réalisateur, qui précise que ce long-métrage de 56 minutes a été tourné en 2010.

Le croisement de deux mondes

Nos Plusieurs filme de jeunes autistes, dans la préparation d’une pièce de théâtre, Mahâbhârata, le plus grand poème épique indien jamais écrit. Et c’est au côté de comédiens professionnels et d’une metteur en scène exigeante, Vincianne Regattieri, que nos jeunes acteurs vont évoluer durant 1 h sous l’oeil … ou plutôt la caméra de Fred Soupa.

Kevin Vaquero Garcia, l’un des acteurs autistes de la pièce, résume le Mahâbhârata à sa façon : « Cela raconte l’histoire du passé, des astres du soleil… parmi les planètes on est la lune, l’essence, la pensée dans ce qui vit, on est l’intelligence… »

Mais d’où est venue cette idée à Fred ? Intéressé par la culture indienne et ayant déjà travaillé sur des sujets traitant de la différence, la réunion de ces deux mondes n’a fait qu’inciter le réalisateur à prendre sa caméra. Mais, il tient tout de même à préciser, « ce n’est pas un film sur le handicap ».

Une expérience hors du commun

Dans ce film, la proximité entre les jeunes handicapés et les valides est plus qu’émouvante. Les relations humaines sont fortes, directes, et passent bien audelà de la frontière du handicap. « Il est vrai qu’avec les jeunes gens autistes la relation est, si ce n’est facile, au moins possible dans l’immédiateté et de manière assez frontale », déclare le réalisateur. Il remarque par ailleurs que « le grand paradoxe est de constater cette accessibilité et cette vérité, là où la société entretient de la marginalité, une insociabilité, un repli sur soi… ».

Pour ce film, l’aide précieuse du pédopsychiatre Gilles Roland-Manuel et de son association Futur Composé *, a permis au projet d’aboutir. La présence et la générosité du metteur en scène et de tous les comédiens sont aussi un pilier fondamental de la pièce. « Il faut juste sortir des codes, de ce qu’on nous dit de faire et de ne pas faire », confie Marjolaine Ambre, comédienne de la Compagnie Casalibus, à la 38e minute du film. Quand on demande à Fred les obstacles rencontrés pendant le tournage, il ne parle même pas des difficultés d’apprentissages de ses jeunes talents, mais plutôt des « conditions de tournage et légèreté de l’équipe ». Encore une preuve que tourner avec des personnes autistes n’est pas un handicap, mais plutôt un atout.

D’autiste à artiste, la différence porte sur une lettre

Bref, que dire en conclusion ? Sorti en septembre 2011, ce documentaire captivant, envoûtant, a été réalisé dans le cadre du Festival Futur Composé. Dans les quelques salles où il a été diffusé, le film a rencontré un véritable succès, offrant une belle démonstration d’humanité, d’intégration, une sorte de leçon de vie. Le handicap disparait, les jeunes autistes deviennent des acteurs comme les autres. On ne reconnait plus qui est en situation de handicap, qui ne l’est pas. Malgré tout, la question de l’exploitation au cinéma se pose. Le film est plutôt destiné au format télévisuel que cinématographique, mais « la télévision n’en voulait pas. Seule une productrice a cru en mon film et l’a destiné au cinéma ».

Fred avait d’autres projets de film avec les mêmes comédiens, mais il confie, la boule au ventre, « s’être fait piqué » son idée… Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne continuera pas à faire rêver le public, grâce à sa caméra et son talent.

Florian Jurdic





* L’association organise un festival culturel tous les deux ans dans lequel sont associés des personnes autistes, des artistes professionnels célèbres ou non et des artistes amateurs intervenant dans des institutions spécialisées en région parisienne.

Il est possible de se procurrer le DVD de Nos Plusieurs en contactant l’association la Colline à l’adresse mail suivante : lacolline.asso@orange.fr