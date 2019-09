Norm’Handi’Art pour « Oser la différence » à Disneyland Paris

L’association Meuphine et Disneyland Paris ont organisé dimanche 21 avril 2013 une exposition d’œuvres d’art réalisées par les enfants d’établissements scolaires de Seine-et-Marne dans le cadre des Rencontres Norm’Handi’Art 2012/2013. L’exposition qui s’est tenue au Centre des Congrès du Disney’s Newport Bay Club à Disneyland Paris a rassemblé près de 600 personnes. L’objectif de la cérémonie était de changer le regard sur le handicap.

17 œuvres récompensées à l’issue de la cérémonie de clôture

L’association Meuphine s’est associée à Disneyland Paris pour monter une exposition des œuvres d’art créées par les écoles. Ces œuvres, composées de matériaux recyclables et de récupération, visaient à délivrer un message de tolérance et d’ouverture. Le recours à l’art a permis aux enfants en situation de handicap ou non d’élargir leur vision du monde, de s’ouvrir aux autres élèves et de faciliter la mixité. A l’issue de la cérémonie, le jury présidé par le Docteur Torrent et constitué de représentants d’associations-amies, d’entreprises et d’institutionnels a récompensé 17 œuvres. Les réalisations des élèves ont été jugées d’après des critères techniques, artistiques et esthétiques. Le prix de l’œuvre la plus audacieuse a été décerné à la classe d’enfants déficients visuels de l’école des Tournelles de Chelles. Cette œuvre sera exposée dans les locaux de Disneyland Paris.

Les Rencontres Norm’Handi’Art, un projet annuel pour sensibiliser

Pendant huit mois, les bénévoles de l’association Meuphine sont allés à la rencontre des enfants et adolescents d’une dizaine d’établissements Seine-et-Marnais, avec pour ambition de les sensibiliser au handicap et de les mobiliser autour du projet des Rencontres Norm’Handi’Art. Les enfants ont ainsi réalisé des œuvres de tout type sur le thème « Osons la différence ».

Cette opération s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions menées depuis 10 ans par l’association pour changer le regard envers les personnes handicapées.





Depuis 7 ans, l’association Meuphine et Disneyland Paris s’associent pour sensibiliser au handicap à travers différentes actions, comme l’édition 2011/2012 des rencontres Norm’Handicaps. Cette année, Disneyland Paris a renforcé son soutien à l’association en accueillant la cérémonie de clôture des Rencontres Norm’Handi’Art.

Disneyland Paris s’engage



Depuis 1993, l’entreprise dispose d’un service « Mission Handicap » qui accompagne les salariés en situation de handicap.

En juin 2011, Disneyland Paris a signé son 7e accord d’entreprise. L’accord prévoit notamment :