Nord : la belle conduite d’Handynamic

Depuis deux ans, Handynamic conçoit des véhicules aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Basée à Loos (Nord), l’entreprise, vient d’ouvrir un hall d’exposition à Seclin afin d’éviter aux clients un parcours du combattant en proposant une offre personnalisée.

Désireux de « mettre leurs compétences au service d’une cause plus grande », Cédric Dugauquier, Pierre Folliot et Sylvain Mas ont créé Handynamic voilà deux ans. Aujourd’hui, l’entreprise emploie six personnes et se démarque de ses concurrents en étant le premier distributeur multimarques et multiservices dans ce domaine. L’idée de base était d’aller chercher chez tous les concessionnaires et opérateurs les éléments permettant à chacun de trouver la solution adaptée à ses besoins. « Jusqu’alors, l’offre était dispersée. Chacun vendait son produit dans son coin. C’était au client de courir d’un fabricant à l’autre. Pour une famille, c’était le parcours du combattant », explique Pierre Folliot, cofondateur d’Handynamic à notre confrère de la Voix du Nord. Nous avons décidé de rassembler toutes les offres de toutes les marques, du grand carrossier aux etits équipementiers, pour proposer au client un interlocuteur unique. »

Trouver la solution adaptée

Les demandes sont traitées au cas par cas, en partant du besoin pour trouver la solution : volant à levier, ceintures spéciales, monte-charge, marchepied escamotables… Handynamic s’est donné comme objectif de connaître tous les aménagements possibles et commercialisés, y compris à l’étranger. La société profite également des compétences d’ergothérapeutes. C’est ainsi que la société s’est positionnée sur quatre secteurs : conception de véhicules aménagés pour PMR, location, vente de véhicules aménagés neufs ou d’occasion et distribution de matériels spécialisés. Avec une clientèle composée à la fois de particuliers et de professionnels, Handynamic conçoit tout aussi bien des monospaces adaptés à une personne en fauteuil roulant que des minibus destinés au transport scolaire.