Norauto, un 3ème accord Handicap pour toujours plus d’actions mises en place !

Leader européen sur le marché de l’entretien et de l’équipement automobile, Norauto est une enseigne de Mobivia Groupe. Implantée dans 9 pays, Norauto a été créée en 1970 et dispose de 349 centres sur le territoire français (succursales et franchisés).



Dès 2004, Norauto a créé le poste de Chargé de Mission Handicap puis s’est engagée en faveur de l’emploi des personnes handicapées avec la signature d’une Convention Nationale avec l’AGEFIPH en 2005. L’année 2007 marque un nouveau tournant avec la signature d’un premier accord pour 3 ans avec les partenaires sociaux sur l’intégration des personnes handicapées, accord renouvelé en 2010 et en 2013 pour une période de 3 ans également.

Notre politique handicap a pour principaux objectifs : le recrutement, le maintien dans l’emploi et la sensibilisation. Pour mener à bien toutes nos actions, la mission handicap s’appuie sur différents relais : les managers, les référents, les chargés de recrutement, les responsables des ressources humaines intervenant dans nos 250 centres.

Au sein de l’enseigne Norauto, tous nos métiers sont ouverts aux personnes handicapées.

Une attention toute particulière est apportée à la notion de pénibilité des postes occupés par tout collaborateur en situation de handicap. Au cas par cas, Norauto fait appel à un ergonome ou tout autre spécialiste susceptible d’apporter des solutions individualisées en vue de compenser des difficultés rencontrées dans la tenue de poste.

A ce jour, nous avons plus de 160 collaborateurs en situation de handicap et malgré la technicité de ces métiers, nous constatons que la proportion de travailleurs handicapés sur les postes en atelier est plus élevée que sur les postes de vendeurs.

Pour nous, seules les compétences et la motivation font la différence

