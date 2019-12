L’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB), de concert avec la Société de transport de Montréal (STM), a présenté officiellement les cartes tactiles des stations du métro de Montréal destinées à la clientèle non voyante. Unique au monde, cet outil de réadaptation permet aux usagers ayant une déficience visuelle de se créer une représentation géospatiale de l’environnement, des obstacles et des points de repère, augmentant ainsi considérablement leur autonomie lors de leurs déplacements.