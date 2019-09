Nomination

Philippe Van Den Herreweghe, Secrétaire général adjoint de L’ADAPT depuis 2004, a été nommé délégué ministériel à l’emploi et à l’intégration des personnes handicapées auprès des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en juillet dernier. Il assure, avec son équipe, le lien entre parents et institutions, pour que la scolarisation de l’élève handicapé se déroule dans de bonnes conditions. Il a en charge la transition entre le système scolaire et l’enseignement supérieur. Il remplace à ce poste Jean-Christophe Parisot.