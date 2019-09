Nomination de Cécile Petit et Eric Molinié à la vice-présidence du Collège de la HALDE

Le Collège de la HALDE, composé de 11 membres, a élu le 6 septembre 2010, Cécile Petit et Eric Molinié, vice-présidents de la HALDE. Cécile Petit est Premier avocat général à la Cour de cassation, et ancienne Déléguée interministérielle à la sécurité routière. Eric Molinié est Directeur délégué au développement durable du groupe EDF et Conseiller du Président d’EDF sur le handicap. Il a été Président de l’Association Française contre les Myopathies (AFM) et est aujourd’hui vice-président de l’Association des Paralysés de France (APF).