Noël des animaux : les artistes se mobilisent

Comme chaque année, la Fondation Assistance aux Animaux organise son Noël des animaux, les 27 et 28 novembre prochain à la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris. Cette année, plus de 600 animaux, chiens et chats seront présentés, afin qu’ils puissent trouver un nouveau foyer. La plupart de ces animaux a subi des mauvais traitements ; certains ont été lâchement abandonnés, comme un simple jouet au bord d’une route ou directement dans les refuges. Cette année, la Fondation Assistance aux Animaux profitera de cette occasion pour fêter son 50e Noël, en présence de nombreux artistes qui offriront, durant tout le week-end, beaucoup de tendresse à ces laissés pour compte .

Pour leur offrir une seconde chance et pour marquer ce 50e anniversaire, la Fondation Assistance aux Animaux n’a pas hésité à lancer une grande campagne nationale sous forme de spots télévisés et radiophoniques et de 1500 affiches réparties en Ile de France, afin d’inciter les gens à « adopter » un animal plutôt qu’acheter. Pour son Président, Jean-Noël Alessandri, nous n’achetons pas la vie, nous l’adoptons.

Nous avons plus de 5000 chiens et chats dans l’ensemble de nos refuges de France. L’abandon peut être fatal pour un animal, c’est pourquoi la meilleure façon de les aimer est de ne pas les adopter à la légère, sachant qu’il s’agit d’un engagement d’une quinzaine d’années.

Rendez-vous Samedi et Dimanche 27 et 28 novembre prochain de 10h30 à 19h00 au Parc des Expo Hall 8 Porte de Versailles Paris 15éme.