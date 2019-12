Noël: bien choisir les jouets des enfants pour écarter les risques de toxicité

A la veille de Noël, l’association européenne WECF (Woman in Europe for a Common Future) a édité un petit guide pour bien choisir ses jouets. Beaucoup d’entre-eux (poupées, peluches, jeux électroniques, peintures, mallettes de maquillage, etc.) contiennent des produits toxiques : phtalates, formaldéhyde, retardateurs de flammes bromés, mercure, plomb…

S’ils sont particulièrement dangereux pour les enfants, c’est que leur épiderme est plus perméable, leurs poumons immatures, leurs systèmes immunitaires et nerveux en pleine formation.

Or, malgré la Directive européenne sur la Sécurité des Jouets de décembre 2008, et la réglementation REACH sur les produits chimiques, nombre de substances reconnues cancérigènes ou perturbateurs endocriniens continuent à être autorisées et il n’existe à ce jour aucune obligation d’étiquetage pour avertir les parents.

Pour les informer et leur permettre de débusquer les polluants dans l’environnement quotidien de leur enfant, WECF leur propose de participer à des ateliers ludiques appelés Nesting.

Plus d’infos sur www.wecf.eu ou sur www.projetnesting.fr

Pour recevoir le guide : WECF France, 1 place de l’Eglise St André, 74100 Annemasse. On peut aussi le télécharger.