Nice va accueillir le siège du nouveau « Centre de référence national pour la prise en charge de la santé à domicile et de l’autonomie ». Le projet à l’origine de ce centre, qui fera appel aux technologies de l’e-santé, a été porté par quatre pôles de compétitivité : solutions communicantes sécurisées, Minalogic, Elopsys et Cancer Biosanté en association avec quatre CHU régionaux Nice, Grenoble, Limoges et Toulouse.