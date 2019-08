“Ni pauvres, ni soumis”, ils défilent à Valence (Drôme) pour obtenir un revenu décent

Deux cent personnes, tous handicaps confondus, se sont retrouvées hier pour manifester dans les rues de la préfecture de la Drôme, à l’appel du Comité handicap 26-07.

A l’heure où les Valentinois terminaient leur déjeuner, profitant aux terasses des restaurants des rayons d’un soleil bienvenu, ils ont commencé à gonfler des ballons et déployer des nannières aux couleurs du collectif, noir et jaune. A pied, en fauteuil ou en cammionette, ils ont convergé vers le célèbre kiosque de Peynet pour se préparer à commémorer la première manifestation de mars 2008 et réclamer, un an après les “début des hostilités”, l’instauration d’un revenu d’existence décent pour les personnes en situation de handicap.

«Les personnes malades ou en situation de handicap sont particulièrement touchées par la crise économique et sociale», sexplique une responsable locale du collectif affirmant que «des centaines de milliers d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté». Il est vrai que la crise économique et sociale frappe encore plus durement ces personnes que le reste de la population et rend encore plus urgente l’instauration d’un véritable revenu d’existence pour les personnes concernées, d’autant plus qu’aucune des mesures annoncées par le gouvernement ne prend en compte la dégradation financière de leur situation.

Le mouvement “Ni pauvre, ni soumis” demande donc au Président de la République et au gouvernement de prendre enfin et en urgence des engagements. Tout d’abord garantir l’élargissement de la prime de solidarité active de 200 euros prévue au 1er avril 2009 à tous les bénéficiaires sociaux (y compris les bénéficiaires de l’AAH ou de l’AS)I, de rentes, de pensions dont le montant est en dessous du seuil de pauvreté. Le Collectif demande également l’ouverture immédiate d’un “Grenelle de la solidarité” sur l’instauration d’un revenu d’existence.

A quatorze heure précises, le cortège s’ébranlait pour rejoindre la Préfecture de la Drôme où une délégation devait être reçue par le Préfet. Sous le regard parfois un peu surpris des badauds, les manifestant ont, tout au long d’un parcours d’1,5 km, scandés des slogans, distribué des tracts et perturbé la circulation au centre-ville.

Plus de renseignements: wwwnipauvrenisoumis.org