Projets de baisse des prestations sociales de 10%, augmentations en tout genre du coût de la vie (gaz + 9%, transports, loyers, …), augmentation du forfait hospitalier, nouveaux médicaments déremboursés, non réponse aux revendications du collectif NPNS et risque de non augmentation de l’AAH, …L Pour l’association “Ni Pauvres ni Soumis”, les personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes “n’en peuvent plus” et se demandent comment survivre avec des revenus largement sous le seuil de pauvreté.

Ni Pauvre Ni Soumis Midi-Pyrénées lance « l’autre Appel du 18 juin », appel de résistance à la pauvreté des personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes et organise une action surprise :

RDV le 18 juin pour une action surprise ! à 13 heures 45 place du Capitole, à Toulouse (fin de l’action à 16 h 30). “L’autre appel” va se répéter dans d’autres Villes : Bordeaux, Perpignan, et autres, à suivre…