Nexter, au coeur de la bataille pour l’emploi

En juillet 2007, Nexter, spécialiste des systèmes blindés de combat terrestre, signait, avec quatre organisations syndicales, un accord d’entreprise visant à faciliter le processus de recrutement et d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi qu’à favoriser la démarche de reconnaissance du handicap des collaborateurs concernés dans le groupe.

La société affiche un bilan très positif puisque le taux de travailleurs handicapés est passé de 2,9 % en 2006 à 5 % en 2008 et dans le même temps, le niveau de sous-traitance auprès du milieu protégé a été multiplié par quatre. A titre d’illustration, le site roannais du groupe, qui emploie près de 800 collaborateurs a engagé un partenariat de sous-traitance exemplaire avec l’ARTP, entreprise du secteur adapté et plus de 20 opérateurs handicapés interviennent en permanence sur les chaînes de montage des VBCI (Véhicule Blindé de combat d’Infanterie) ou des AMX 10RC. Une campagne de communication et de mobilisation sur le handicap vient d’être déployée dans toutes les entités du groupe Nexter. “Armés pour réussir” en est le slogan.