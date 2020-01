Neuf projets innovants et exemplaires

Chaque année, la Fondation de France récompense des initiatives salutaires dans différents domaines dont celui du handicap.

Depuis sa création en 1969, la Fondation de France soutient des petites associations locales qui oeuvrent dans trois domaines d’intervention : l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. Parmi les milliers de projets financés chaque année, certains se révèlent particulièrement innovants et exemplaires. Les Lauriers de la Fondation de France ont été créés pour valoriser ces initiatives. En 2012, 60 projets ont été primés dans toute la France, sélectionnés par un jury d’experts (bénévoles de la Fondation de France, professionnels et acteurs associatifs), avec : 42 Lauriers départementaux, neuf Lauriers régionaux dotés de 2 000 euros chacun, neuf Lauriers nationaux, dotés de 6 000 euros chacun.

Les neuf Lauriers nationaux 2012

Cinq projets d’aide aux personnes vulnérables :

• Difficile d’intégrer une maison de retraite quand on a vécu dans la rue ou en hébergement d’urgence. Pour pallier cette situation, l’association l’Escale a créé un établissement pour personnes âgées dépendantes et en très grande précarité. Implantée en plein centre de La Rochelle pour préserver les repères des résidents et favoriser leurs échanges avec l’extérieur, la maison de retraite propose un accompagnement spécifique pour faciliter la vie en collectivité.

• Créer un espace de libre expression dans un lieu de privation de liberté pour un public jeune enclin au repli sur soi : c’est le défi du projet « Trace ton chemin » mené au centre pénitentiaire d’Orvault. Des ateliers d’expression picturale encadrés par un soignant et un artiste peintre ainsi que l’organisation d’une exposition à l’issue des séances, permettent aux jeunes de 13 à 18 ans incarcérés de s’exprimer, de faire valoir leur créativité et dereprendre confiance en eux.

• Les personnes en situation de handicap mental sont extrêmement démunies devant la parentalité. Le lieu d’accueil parents-enfants Capucine mis en place parl’association Marguerite Sinclairà Mulhouse leur est destiné. En coordination avec les différents partenaires pour assurer une prise en charge cohérente de la famille (aidesociale, crèche, école…) le projet vise à instaurer un climat psycho affectif épanouissant pour l’enfant et prévenir les troubles du développement (www.capucine.sinclair.asso.fr).

• Se déplacer librement reste, aujourd’hui encore, un défi pour les personnes à mobilité réduite et cela a des répercussions dans tous les domaines : le travail, les soins, l’accès à la culture… C’est de ce constat qu’est né Jaccede Mobile, une application gratuite et compatible avec la majorité des téléphones mobiles pour accéder à la base de données du site www.jaccede.com, sur l’accessibilité des lieux recevant du public. (www.jaccede.com/mobile-apps).

• Changer les regards en réunissant des personnes d’univers très différents : personnes en situation de grande précarité, souffrant de troubles psychiques, familles de malades, viticulteurs, élus, artistes, habitants… c’est le défi relevé par l’association Ressource à Pézenas dans l’Hérault. Elle organise chaque année, à la fin des vendanges, un événement autour du grappillage et de la vinification d’une « cuvée solidaire et festive ».Tout le monde participe à cette action qui a des prolongements concrets.

Deux projets pour le développementde la connaissance :

• 70 % des élèves du collège Les Escholiers de la Mosson à Montpellier sont confrontés à des difficultés scolaires, sociales et comportementales. Pour lutter contre leur décrochage, le collègea créé une classe expérimentale basée sur la pratique artistique, en partenariat avec l’association Hérault Musique Danse. En amenant les élèves à se livrer sur de nouveaux terrains d’expression, l’équipe pédagogique espère les réconcilier avec eux-mêmes et l’institution scolaire.

• À Dunkerque la Maison de quartier Soubise est un lieu de convivialité et d’échanges qui accueille un public mixte composé de familles, pour la plupart en situation sociale et économique fragile, et de retraités. Ils ont souhaité faire appel à l’action des nouveaux commanditaires pour passer commande d’une oeuvre contemporaine à un artiste. Cette intervention artistique a non seulement permis d’améliorer l’accueil au sein de la Maison maisaussi de valoriser l’image de la Maison et du quartier.

Deux projets environnement :

• La protection des côtes est essentielle mais les chercheurs manquent cruellement d’informations sur l’évolution des littoraux et sur l’impact des activités humaines. BioLit est un programme de science participative, géré par l’association Planète mer. Les citoyens sont invités à jouer le rôle de « sentinelles » du littoral en observant le comportement des espèces animales ou végétales et en transmettant leurs informations. À terme, cette expérience permettra deposer un diagnostic sur l’état du littoral et de proposer des mesures de protection.



• La Drôme perd chaque année 2,7 % de ses agriculteurs… Or les jeunes agriculteur sont souvent du mal à s’installer en raison du manque de terre disponible et du peu de confiance que leur accordent les propriétaires fonciers. C’est pourquoi l’association Les Compagnons de la Terre a décidé de les aider à installer leur production bio dans ce département. L’accompagnement porte sur desaspects techniques et agricoles mais aussi commerciaux, juridiques et logistiques.

Le Prix de la Fondation Marie-José Chérioux :

Pour la quatrième année, la Fondation Marie-José Chérioux sous l’égide de laFondation de France s’associe aux Lauriersen distinguant le projet de prise encharge de la douleur dans les unités de psychiatrie, mis en place par le Comité de lutte contre la douleur (Clud) du centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse. Il a choisi d’aborder la prise en charge de la douleur avant, pendant et après les soins dentaires, particulièrement anxiogènes pour les nombreux patients qui n’osent pas consulter.