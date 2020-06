Ne touchez pas à la HALDE clame la FEGAPEI

“Suite à l’amendement déposé par les questeurs UMP Richard Mallié et Philippe Briand, les députés ont réduit de 1 million d’euros le budget de la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010 en commission élargie à l’Assemblée nationale.

La FEGAPEI dénonce vivement cette manœuvre à caractère idéologique contre une autorité exemplaire en matière de lutte contre la discrimination et de protection des droits de l’homme.

En cette période de crise économique généralisée où la cohésion sociale est plus que jamais menacée, nous avons besoin d’autorités, telles que la Halde qui mène un travail quotidien remarquable pour permettre à tout citoyen en situation de fragilité de s’inscrire pleinement dans la société. Depuis 2004, la Halde est reconnue par tous pour la qualité de ses diagnostics et l’efficacité de son action.

Faut-il rappeler que la Halde est la première autorité en France à avoir dénoncé publiquement que les discriminations fondées sur la santé ou le handicap constituent la deuxième cause de discrimination en France ?

Depuis, la Halde a toujours soutenu la cause des personnes en situation de handicap en menant notamment des campagnes contre toute forme de discrimination liée au handicap. Est-ce la raison pour laquelle les deux députés se sont acharnés sur la Halde ? Si c’est le cas, c’est éthiquement impardonnable et politiquement condamnable !

Faut-il aussi rappeler que la Halde ne semble pas critiquable en matière de gestion dans la mesure où, par exemple, elle n’indemnise que 134 euros par semaine et par collège à ses administrateurs ? En matière de mauvais prétexte, les députés n’auraient guère pu faire mieux.

Si aujourd’hui on déménage la Halde en banlieue, pourquoi ne chasserait-on pas de Paris, demain, tous les défenseurs des droits de l’homme, pour réserver la capitale aux entreprises riches et aux banques ? “

La FEGAPEI – Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées

La FEGAPEI a pour mission de représenter, défendre et accompagner les associations gestionnaires et employeurs d’établissements et services pour personnes handicapées auprès des pouvoirs publics, des instances nationales, régionales et européennes. La Fédération compte au titre de ses adhérents : 470 associations, 3700 établissements et services qui comptent 120 000 professionnels au service des personnes handicapées. A travers la diversité d’activités de ses adhérents, la FEGAPEI couvre l’ensemble des établissements et services pour personnes handicapées oeuvrant dans l’accompagnement des enfants et des adultes, l’hébergement et le suivi à domicile. Plus d’infos sur : www.fegapei.fr