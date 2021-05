Navigation des personnes déficientes visuelles : SARA Nav est lancée !

Ecouter article Ecouter article





SARA NAV, l’application pour la navigation des personnes déficientes visuelles, donne des yeux aux marins aveugles et malvoyants !

Par Olivier Ducruix. Enfin une bonne nouvelle en ce printemps 2021 qui n’en finit pas de trainer avec lui sa peine et sa pandémie et de nous contraindre dans nos actes de la vie quotidienne, et particulièrement d’un point de vue social. SARA NAV, application pour la navigation des personnes déficientes visuelles, est lancée.

En tant que porteur du projet Cécivoile au sein de l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels), cette chronique revêt pour moi un caractère particulier. En effet, aujourd’hui je suis sincèrement fier de vous annoncer le lancement, vendredi 7 mai 2021, de l’application SARA NAVIGATION (SARA Nav) sur l’Apple store, disponible en français et en anglais, permettant au marin non-voyant de skipper un voilier avec un maximum d’autonomie, avec comme parrain de renom le skipper Damien Seguin. Ce projet porté par l’association brestoise Orion a également pour objectif de montrer au grand public que la pratique de la voile est possible même lorsque l’on ne voit pas !

Étendre la pratique nautique aux personnes déficientes visuelles

C’est en 2019 que l’association brestoise Orion répond au premier appel à projets national lancé par l’UNADEV, dont la démarche est de soutenir financièrement l’émergence de projets innovants en matière d’inclusion dans tous les domaines du quotidien. Le jury, conscient du potentiel de l’application pour étendre la pratique nautique aux personnes déficientes visuelles, sélectionne tout naturellement ce projet pour lui permettre de se développer et d’assurer la diffusion gratuite au plus grand nombre.

Une application 100% accessible

SARA NAV est une application 100% accessible qui a été conçue pour être une véritable source d’autonomie pour les marins déficients visuels. Grâce à SARA NAV, le marin non-voyant dispose de toutes les informations de la centrale de navigation du voilier, à la fois sur l’écran et en annonces vocales s’il le souhaite. Il devient ainsi en mesure d’être un équipier à part entière et de prouver qu’il est possible de naviguer sans les yeux et toujours avec ses sensations !

Du 4 au 7 mai 2021 l’association Orion et l’UNADEV organisent une croisière sur le lac Léman pour faire la démonstration de l’application avant son lancement sur l’Apple Store vendredi 7 mai 2021. Pendant plusieurs jours, 4 marins non-voyants, accompagnés d’un marin voyant pour leur signaler les dangers, utiliseront en avant-première SARA NAV pour amener leur voilier d’un port à un autre port.

Damien Seguin, parrain du projet

Damien Seguin, skipper de Groupe APICIL a tout récemment accepté de devenir le parrain du projet Cécivoile de l’UNADEV et de l’application SARA NAV. Autant vous dire que ce soutien décuple notre énergie et nous conforte dans le sentiment profond de mener à bien un projet à la fois solidaire, innovant et ambitieux. Comme je l’évoquais dans ma précédente chronique, Damien Seguin, triple médaillé paralympique de voile et quintuple champion du monde dans cette discipline, est aussi le premier skipper handicapé à avoir réussi le Vendée Globe. Son parcours sportif est un véritable symbole pour toutes les personnes en situation de handicap : il a prouvé qu’il était possible d’aller au bout de ses rêves et qu’une personne en situation de handicap avait largement sa place dans le milieu de la course au large.

Damien Seguin est également engagé dans le milieu associatif avec son association Des Pieds et Des Mains qu’il a créé pour “faire voler en éclats les préjugés sur le handicap par une pratique mixte de la voile”.

Ses valeurs, sa détermination et son engagement pour que les personnes handicapées aient les mêmes chances que les personnes valides en font un parrain idéal. En effet, il partage avec nous cette même envie de permettre aux personnes en situation de handicap de réaliser leur rêve et de les inclure dans des clubs ordinaires.

Dès le 7 mai, jour de sa publication sur l’app store où elle sera disponible gratuitement, tous les amoureux de la voile pourront donc utiliser l’application pour la navigation des personnes déficientes visuelles SARA Navigation pour les guider lors de leurs croisières et courses au large !

Pour terminer, j’aimerais évoquer une véritable innovation : les penons électroniques vocalisés. C’est une expérimentation que nous menons en partenariat avec la société MER Agitée dirigée par Michel Desjoyaux. Le bateau école de l’association Dombay Voile, partenaire du projet, est équipé de ces penons révolutionnaires. N’hésitez pas à nous rejoindre à Sciez-sur-Léman, le samedi 10 juillet pour une journée de sensibilisation et de démonstration de SARA Navigation. A cette occasion, vous pourrez monter à bord de Dombay, pour un joli moment de navigation, et à l’écoute des annonces de SARA, vous pourrez avoir le sentiment de voir vos penons !

En photo : Une sortie Cécivoile avec au centre Olivier Ducruix.