Naturopathie : Un guide pour protéger votre corps de manière naturelle

Un guide pour protéger votre corps en utilisant des éléments naturels : Naturopathie, le guide saison par saison

« Prévenir les déséquilibres saisonniers plutôt que de les guérir » : Tel est le message que souhaite faire passer Loïc Ternisien, naturopathe professionnel, à travers cet ouvrage pratique destiné à tous ceux qui souhaitent prendre soin eux de manière naturelle à travers la naturopathie.

Vous y découvrirez de nombreuses astuces et conseils pratiques pour renforcer et protéger votre corps en vous adaptant aux caractéristiques de chaque saison : nutriments et plantes à privilégier, rituels saisonniers, étirements ou encore cure de détox d’intersaison.

Des fiches pratiques pour répondre à chaque problème par la naturopathie

Vous y trouverez également des fiches pratiques consacrées aux petits bobos du quotidien, avec notamment des remèdes pour répondre naturellement aux allergies printanières, aux rhumes hivernaux ou aux coups de soleils estivaux.

Loïc Ternisien, spécialiste en aromathérapie et en Herboristerie, est le fondateur d’un programme de rééquilibrage alimentaire, Nyam.fr. Il anime la série web ” Les tutos de Loïc” où il présente de façon ludique la naturopathie. Ouvrage disponible en librairie à partir du 20 janvier 2020.

